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台中青創嘉年華「好樣市集」開逛　挖掘明日之星

▲台中青創嘉年華「好樣市集」開逛，挖掘明日之星。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中青創嘉年華「好樣市集」開逛，挖掘明日之星。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市勞工局推出「好樣市集」青創市集品牌，第一場活動於今(26)日在光復新村登場。市集集結22組青創品牌，包含僑光科技大學、中興大學、朝陽科技大學、亞洲大學的學生團隊所自行創立的品牌，透過市集展售、表演團體演出，打造屬於青年世代的創業嘉年華。

勞工局長林淑媛表示，今年度共規劃12場次「好樣市集」，活動現場除展售外，特別安排具備行銷、品牌經營與展售經驗的創業顧問巡攤輔導，協助攤商釐清經營定位、商品陳設包裝及與消費者互動方式，並針對擺攤表現提供具體建議，協助創業者在實戰中學習成長、提升市場競爭力。

勞工局說明，「好樣市集」不僅是市集，更是青年創業者互相交流、學習與成長的絕佳平台，此次參與的青創品牌涵蓋手作工藝、美食甜點與文創選品等多元領域。其中就讀僑光科技大學的黃同學以多媒體與遊戲設計系第十屆主視覺「*illion」作為主題延伸發想創意周邊，結合Z世代追求復古感的喜好，製作能擺動四肢的掛飾，並設計木雕和壓克力兩種材質款式，Q版擬人化之造型設計十分親切可愛，充分展現台中青年創業者的創意力與執行力。

勞工局補充，今年的市集將關注不同的 SDGs議題，活動每月舉辦兩場，持續至9月，結合多元主題規劃，例如創業夢想啟航日、綠色生活打卡日、親子家庭服日、寵物明星日等主題，希望透過驚喜創意與互動體驗，讓大家在逛市集的同時，也能體驗各種永續與創新的理念，讓市集成為推動青年創業與永續理念的交流舞台。

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