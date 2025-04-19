花香點綴職人生活！南市勞工局辦花藝課程　學員親手創作療癒作品

▲蔡玉娟老師指導學員動手創作花藝作品，現場充滿藝術氛圍與學習熱情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓職場勞工在繁忙生活中也能擁有美感與紓壓時光，台南市勞工局19日在麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室蔡玉娟老師，帶領學員從植物基礎知識出發，親手創作屬於自己的花藝作品，將溫柔花香帶回家中與親人共享，讓生活多一分美感與情趣。

此次課程為南門勞工育樂中心勞工學苑規劃的五個獨立單元之一，本日為第三單元，現場吸引不少勞工朋友報名參與。課堂上，蔡玉娟老師以深入淺出的方式講解植物認識與花藝構圖，學員們在輕鬆氛圍中動手插花，感受自然與藝術的融合。



蔡玉娟老師表示，花藝不僅是技能學習，更能帶來情緒上的撫慰與心理療癒，有助於提升專注力、審美力與成就感，對忙碌的職場人士來說是非常值得投入的生活修行。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲推動「希望家園」願景，強調生活多元與人文內涵，因此南門勞工育樂中心長期致力推廣藝文課程，希望讓勞工朋友除了工作，也能在學習中充實身心。他也預告，「生活花藝」課程將於5月24日與6月7日持續開課，歡迎有興趣的市民朋友持續報名參加。