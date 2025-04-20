　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

85大樓施工漏電！6工人未戴絕緣護具遭電擊　挨罰36萬勒令停工

▲▼高雄港,亞洲新灣區,碼頭,高雄展覽館,八五大樓,85大樓。（圖／記者許宥孺攝）

▲85大樓施工裝修中，今日發生觸電意外。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄85大樓目前正在進行內部裝修，今(20日)發生漏電，導致6名施工人員慘遭電擊送醫救治。勞工局到場調查，研判雇主沒讓工人戴絕緣用防護具，認定違反職安法、建築法，分別處新台幣30萬元、6萬元罰鍰，並勒令現場停工。

事故發生在20日上午9點17分，警消獲報，苓雅區85大樓71樓機房發生火警，有4名傷者自行下樓在1樓等待送醫。消防隊到場時，施工人員表示現場僅飄出黑煙、沒有明火，4人均肢體燙傷、意識清楚，後續將26歲、39歲、51歲、60歲工人送往醫院救治。

▲高雄85大樓新飯店施工中，機房電線短路導致6工人遭電擊。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄85大樓新飯店施工中，機房電線短路導致6工人遭電擊。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄85大樓新飯店施工中，機房電線短路導致6工人遭電擊。（圖／記者吳世龍翻攝）

初步了解，當時8名工人於71樓機房進行水電工程，疑因電線短路發生漏電，導致6名工人遭到電擊受傷，除了4人由救護車載送就醫外，另有2名工人自行前往就醫。

勞工局、工務局相關單位到場調查，勞檢處研判，雇主未使勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具而肇災，違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

工務局指出，公安事故與裝修過程中的電力施工作業有關，因違反建築法規定，開罰6萬元罰鍰。6名傷者在事故發生後皆已迅速送醫，目前意識清楚，部分有燒燙傷症狀，相關醫療資源已全力投入，市府提供必要協助與關懷。勞工局也指派專人協助傷者後續醫療事宜，並確保職災補償權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多防火捲門突降下！　民眾驚嚇看傻眼
快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
快訊／鹿港老街火災！　大量遊客緊急疏散
「整片橘紅」雷雨來了　4地區防雷雨＋強風
快訊／交通部遭放炮！　公務車慘被炸
大谷翔平「31歲生女」成真！　高中寫下人生計劃表神預測
拋「倒閣」為反攻民進黨起點！　蔣萬安：覆巢之下焉有完卵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

墾丁海域淨海行動　104潛水客動員！2小時清除80公斤垃圾

澎湖警網路巡邏　查獲「出租住宅吸毒案」！今晨出擊逮4人

快訊／彰化民宅火警！濃煙籠罩鹿港老街　大量遊客緊急疏散

快訊／台中27歲釣客落水3hrs找到了！已無生命跡象搶救中

前調查官郭詩晃涉收賄！求解禁「想出國放鬆」　高院裁定延長境管

徐尚賢認罪…黃捷籲主謀快出面　國民黨批：帶風向指揮檢調辦案

新北男「徒手挖出鄰居雙眼」！律師曝衝動下場：恐賠近千萬

85大樓施工漏電！6工人未戴絕緣護具遭電擊　挨罰36萬勒令停工

芒果樹遭鑽孔下毒！花蓮台9線整排242棵全枯了　動手3人下場曝

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

地上找到2殘眼「急送醫院來不及」　他永失明...挖眼狠男12萬交保

台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

墾丁海域淨海行動　104潛水客動員！2小時清除80公斤垃圾

澎湖警網路巡邏　查獲「出租住宅吸毒案」！今晨出擊逮4人

快訊／彰化民宅火警！濃煙籠罩鹿港老街　大量遊客緊急疏散

快訊／台中27歲釣客落水3hrs找到了！已無生命跡象搶救中

前調查官郭詩晃涉收賄！求解禁「想出國放鬆」　高院裁定延長境管

徐尚賢認罪…黃捷籲主謀快出面　國民黨批：帶風向指揮檢調辦案

新北男「徒手挖出鄰居雙眼」！律師曝衝動下場：恐賠近千萬

85大樓施工漏電！6工人未戴絕緣護具遭電擊　挨罰36萬勒令停工

芒果樹遭鑽孔下毒！花蓮台9線整排242棵全枯了　動手3人下場曝

日本豪華音樂祭來台！櫻坂46、新學校領袖熱唱　木谷龍也台、英雙語問候

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯批：民選出來後開始搞專制恐怖

被小小鹿融化！桃園蘆竹「秘境鹿場」周末限定　還能參加小鹿賽跑

范瑋琪成都開唱「下跪道謝」　台上吐心聲：怕被討厭不是我的弱點

台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

木村拓哉的「燒肉豆芽沙拉」做法公開　便宜又能瘦小腹、超有飽足感

快訊／特攻下半場合計僅拿27分　國王林書豪領軍32分大勝

墾丁海域淨海行動　104潛水客動員！2小時清除80公斤垃圾

高雄預售屋「2年狂漲200萬」傻爆眼　男超糾結：改買蛋白區？

快訊／5縣市大雨特報「1地注意雷雨」！最新警戒區域曝

哭了！棒棒堂隔15年終於合體開唱　阿緯重現「大風車」粉超感動

社會熱門新聞

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

「雙罷劫」徐尚賢被羈押禁見！認了有代簽

人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

挖眼案受害者父親　是雙溪知名人物

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

男童玩冰箱門遭狠父修理　搶救30天亡

即／85大樓施工出意外！6工人遭電擊

更多熱門

相關新聞

28年老賓士不見了！竊賊冒充車主報廢賺6千

28年老賓士不見了！竊賊冒充車主報廢賺6千

高雄市左營區發生日前一起離譜竊案，一名陳姓男子（64歲）因缺錢花用，竟異想天開，冒充車主將停放在路邊的老舊賓士車報廢，企圖詐領廢車回收獎勵金。左營警分局左營派出所接獲報案後，火速展開調查，3小時內成功破案，並尋回遭竊車輛。

徐尚賢父：沒代簽、抄名冊　控檢方逼供

徐尚賢父：沒代簽、抄名冊　控檢方逼供

徐尚賢遭押！雙罷劫領銜人：欲加之罪，何患無辭

徐尚賢遭押！雙罷劫領銜人：欲加之罪，何患無辭

雙罷劫負責人收押　黃捷：背後主謀快出面

雙罷劫負責人收押　黃捷：背後主謀快出面

「雙罷劫」負責人徐尚賢認了代簽　黃捷：提供名冊背後主謀呢？

「雙罷劫」負責人徐尚賢認了代簽　黃捷：提供名冊背後主謀呢？

關鍵字：

高雄85大樓施工勞工局消防局工務局

讀者迴響

熱門新聞

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面