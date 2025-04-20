85大樓施工漏電！6工人未戴絕緣護具遭電擊　挨罰36萬勒令停工

▲85大樓施工裝修中，今日發生觸電意外。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄85大樓目前正在進行內部裝修，今(20日)發生漏電，導致6名施工人員慘遭電擊送醫救治。勞工局到場調查，研判雇主沒讓工人戴絕緣用防護具，認定違反職安法、建築法，分別處新台幣30萬元、6萬元罰鍰，並勒令現場停工。

事故發生在20日上午9點17分，警消獲報，苓雅區85大樓71樓機房發生火警，有4名傷者自行下樓在1樓等待送醫。消防隊到場時，施工人員表示現場僅飄出黑煙、沒有明火，4人均肢體燙傷、意識清楚，後續將26歲、39歲、51歲、60歲工人送往醫院救治。

▲▼高雄85大樓新飯店施工中，機房電線短路導致6工人遭電擊。（圖／記者吳世龍翻攝）



初步了解，當時8名工人於71樓機房進行水電工程，疑因電線短路發生漏電，導致6名工人遭到電擊受傷，除了4人由救護車載送就醫外，另有2名工人自行前往就醫。

勞工局、工務局相關單位到場調查，勞檢處研判，雇主未使勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具而肇災，違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

工務局指出，公安事故與裝修過程中的電力施工作業有關，因違反建築法規定，開罰6萬元罰鍰。6名傷者在事故發生後皆已迅速送醫，目前意識清楚，部分有燒燙傷症狀，相關醫療資源已全力投入，市府提供必要協助與關懷。勞工局也指派專人協助傷者後續醫療事宜，並確保職災補償權益。