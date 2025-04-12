大家一起來健走　培養良好運動習慣台南勞工局安平辦健走活動

▲台南市勞工局12日上午舉辦健走活動，勞工局長王鑫基等人暖身後，和勞工朋友們共同出發健走。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，打造安全與健康的工作環境，提倡健康休閒活動，勞工局在世界職業安全衛生日前辦理安平健走活動，12日上午勞工局長王鑫基與台南市總工會陳水林理事長、台南直轄市總工會黃江福理事長、台南市勞工志願服務協會梁志男理事長等人，暖身後和勞工朋友們出發健走。

為使參與活動的勞工朋友能建立正確的職場工作環境危害預防觀念，特別將第三個蓋章點設在高架作業體感區，使勞工朋友可以實際體驗在施工架上行走及穿著背負式安全帶吊掛，進而在日後實務作業時，能落實危害防護措施與個人防護具佩戴，防止職災事故發生及提升整體職業安全，朝向零職災的目標努力。

此次活動路線從安平玄饌餐廳前方的停車場出發，沿途行經四草大橋、台江國家公園，之後再折返回四草大橋，沿著海邊向觀夕平台移動，最後回到起初的集合點，全長約5.5公里，沿途可欣賞台江國家公園、觀夕平台等沿途的美麗風景。走完全程並蓋滿三個戳章，還能享用豆花、包子等台南特色餐點。

勞工局王鑫基局長致詞表示，在職業安全衛生推行方面有許多的措施，截至目前為止，本已成立41個「安衛家族」，超過900個事業單位一起共同參與運作，由核心企業帶領中小企業，以「大廠帶小廠」的方式，推動集合式輔導，將寶貴的職安經驗傳承下去；另外，勞工局亦籌設「職業安全衛生防災訪視輔導團」，每年輔導中小企業改善工作環境安全達1500場次以上。最終目的就是要讓大家建立「安全衛生做得好，平安健康沒煩惱」的職安意識。期許能藉由本次健走活動主題強化宣導職業災害預防，提升勞工朋友職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。