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邱毅點6大原因　預估「凱道破10萬人」：賴清德無政績還鬧事

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨今天發起「戰獨裁凱道大遊行」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨、民眾黨號召支持者今（26日）上凱道「反綠共、戰獨裁」，下午3點左右，現場已喊破8萬人，前立委邱毅分析6大原因，凱道會破10萬人，「說不準還會更熱，擠爆凱道」。他指出，賴清德自上任以來毫無政績，卻當家鬧事，發動大罷免製造社會亂象，而司法打壓柯文哲的政治追殺，讓年輕人更加反感。

邱毅在臉書發文，今日凱道「反綠共戰獨裁」，預估這場「人民的怒吼」人數會破10萬人。他歸納6大原因，使人民不再冷漠，願意挺身而出。

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首先，總統賴清德自去年520上任以來，沒有實際政績，反而發動大規模罷免，製造社會亂象。其次，應對川普的關稅戰，台灣在談判中毫無尊嚴，卑躬屈膝，未能爭取有利條件，「大部分人覺得台灣早晚被川普榨乾」。

第三點是，司法打壓柯文哲的政治追殺行徑，引發廣泛不滿，尤其年輕族群對此更加反感，司法檢調無中生有，將小案大辦，試圖將柯文哲置於死地。此外，利用司法介入罷免行動，國民黨各地黨部和罷免連署站遭到搜查，甚至連台北市黨部主委都在無證據情況下被收押禁見。

第五，邱毅表示，政府控制言論，打擊政敵的「法西斯行徑」令人髮指，蔡正元被強制戴上電子腳鐐並禁止出境，「搞得是風聲鶴唳、草木皆兵」。最後，邱毅提到，連陳水扁這樣的「台獨之子」，只是說兩句公道話，勸賴清德不要動輒抹紅政敵是「中共同路人」，就立刻慘遭出征。

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