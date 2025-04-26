方濟各葬禮「全球130國政要」出席！座位安排規則曝　川普坐第3排

▲方濟各將安葬於聖母大殿（Santa Maria Maggiore Basilica）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

教宗方濟各（Pope Francis）21日辭世，享壽88歲，喪禮將於當地時間2６日上午10時在羅馬聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）舉行，全球逾130個國家代表團、超過50位元首及10位現任王室成員將齊聚一堂，預計湧入多達20萬名哀悼民眾，場面空前盛大。

美國代表團座位排序曝光 川普、梅蘭妮雅第三排就座

根據梵蒂岡安排，這場國葬式喪禮的座位規劃，將沿用2005年教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）喪禮的慣例，以各國名稱的「法文拼寫」進行字母排序。因此，美國（États-Unis）代表團將排在衣索比亞（Ethiopia）之後、史瓦帝尼（Eswatini）之前。

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）將與美國官方代表團坐在第三排位置，左右可能是來自非洲的領袖。這樣的安排也意味著，川普不會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）坐在同排。

▲川普與夫人梅蘭妮雅飛抵羅馬-法林明高機場（Fiumicino Airport）。（圖／路透）



此次美國官方代表團由緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）與眾議院多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）共同帶隊，成員包括前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議員馬基（Ed Markey）等人。

前總統拜登（Joe Biden）雖然也將出席喪禮，但不屬於官方代表團，因此座位會被安排在更後方的貴賓區，與其他非官方人士一同就座。

阿根廷、義大利優先 王室成員排在元首之前

方濟各為阿根廷人，代表團排序上第一排榮譽席位將留給阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。儘管米雷伊在2023年選舉期間曾痛批教宗是「捍衛社會正義的白痴」（imbecile who defends social justice），但在教宗上任後已改口，態度轉趨溫和。

義大利作為環繞梵蒂岡的國家，且自1929年起承認梵蒂岡為主權國家，加上教宗同時也是羅馬主教與義大利天主教主教團領袖，因此義大利代表團排在第二排。

接下來，各國元首依序按照法文國名排序。英國（Royaume-Uni）的位置也引發關注，英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）可能會被安排坐在俄羅斯代表團旁，場面微妙。施凱爾日前才公開批評一項將克里米亞劃歸俄羅斯的美方和平提案。克里姆林宮已宣布，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不會出席這場喪禮。

▲威廉王子將代表英國出席方濟各的葬禮。（圖／路透）



值得一提的是，王室成員在座位安排上優先於各國元首，無論是否為天主教信仰，皆以王室身份排序在前。出席者包括英國王儲威廉王子（Prince of Wales）、瑞典國王與王后（King and Queen of Sweden）、挪威王儲夫婦（Crown Prince and Princess of Norway）、比利時國王與王后（King and Queen of Belgium）、摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert of Monaco）等。

打破傳統簡樸入葬 遺願生前已定

方濟各生前就已親自規劃自己的葬禮，不採用傳統三層棺（柏木、鉛、橡木）設計，改以一口內襯鋅片的簡單木棺下葬。

他也選擇打破慣例，不葬於聖伯多祿大教堂地下墓穴，而是安葬在羅馬艾斯奎利諾區（Esquilino）的聖母大殿（Santa Maria Maggiore Basilica）。這裡是方濟各生前最常祈禱的聖地，他曾說，「我一直跟聖母保證，葬在那裡。」

葬禮結束後，靈柩將由儀隊護送至聖母大殿，信徒自27日上午起可前往弔祭。隨後將展開為期九天的守靈祈禱（Novemdiales），並將進入新任教宗選舉的籌備階段。

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