方濟各葬禮「全球130國政要」出席！座位安排規則曝　川普坐第3排

▲方濟各將安葬於聖母大殿(Santa Maria Maggiore Basilica)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

教宗方濟各(Pope Francis)21日辭世,享壽88歲,喪禮將於當地時間26日上午10時在羅馬聖伯多祿廣場(St. Peter’s Square)舉行,全球逾130個國家代表團、超過50位元首及10位現任王室成員將齊聚一堂,預計湧入多達20萬名哀悼民眾,場面空前盛大。

美國代表團座位排序曝光 川普、梅蘭妮雅第三排就座

根據梵蒂岡安排,這場國葬式喪禮的座位規劃,將沿用2005年教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)喪禮的慣例,以各國名稱的「法文拼寫」進行字母排序。因此,美國(États-Unis)代表團將排在衣索比亞(Ethiopia)之後、史瓦帝尼(Eswatini)之前。

美國總統川普(Donald Trump)與第一夫人梅蘭妮雅(Melania Trump)將與美國官方代表團坐在第三排位置,左右可能是來自非洲的領袖。這樣的安排也意味著,川普不會與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)坐在同排。

▲川普與夫人梅蘭妮雅飛抵羅馬-法林明高機場(Fiumicino Airport)。(圖/路透)



此次美國官方代表團由緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)與眾議院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)共同帶隊,成員包括前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參議員馬基(Ed Markey)等人。

前總統拜登(Joe Biden)雖然也將出席喪禮,但不屬於官方代表團,因此座位會被安排在更後方的貴賓區,與其他非官方人士一同就座。

阿根廷、義大利優先 王室成員排在元首之前

方濟各為阿根廷人,代表團排序上第一排榮譽席位將留給阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)。儘管米雷伊在2023年選舉期間曾痛批教宗是「捍衛社會正義的白痴」(imbecile who defends social justice),但在教宗上任後已改口,態度轉趨溫和。

義大利作為環繞梵蒂岡的國家,且自1929年起承認梵蒂岡為主權國家,加上教宗同時也是羅馬主教與義大利天主教主教團領袖,因此義大利代表團排在第二排。

接下來,各國元首依序按照法文國名排序。英國(Royaume-Uni)的位置也引發關注,英國首相施凱爾(Sir Keir Starmer)可能會被安排坐在俄羅斯代表團旁,場面微妙。施凱爾日前才公開批評一項將克里米亞劃歸俄羅斯的美方和平提案。克里姆林宮已宣布,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)不會出席這場喪禮。

▲威廉王子將代表英國出席方濟各的葬禮。(圖/路透)



值得一提的是,王室成員在座位安排上優先於各國元首,無論是否為天主教信仰,皆以王室身份排序在前。出席者包括英國王儲威廉王子(Prince of Wales)、瑞典國王與王后(King and Queen of Sweden)、挪威王儲夫婦(Crown Prince and Princess of Norway)、比利時國王與王后(King and Queen of Belgium)、摩納哥親王阿爾貝二世(Prince Albert of Monaco)等。

打破傳統簡樸入葬 遺願生前已定

方濟各生前就已親自規劃自己的葬禮,不採用傳統三層棺(柏木、鉛、橡木)設計,改以一口內襯鋅片的簡單木棺下葬。

他也選擇打破慣例,不葬於聖伯多祿大教堂地下墓穴,而是安葬在羅馬艾斯奎利諾區(Esquilino)的聖母大殿(Santa Maria Maggiore Basilica)。這裡是方濟各生前最常祈禱的聖地,他曾說,「我一直跟聖母保證,葬在那裡。」

葬禮結束後,靈柩將由儀隊護送至聖母大殿,信徒自27日上午起可前往弔祭。隨後將展開為期九天的守靈祈禱(Novemdiales),並將進入新任教宗選舉的籌備階段。

►教宗方濟各葬禮今舉行! 完整流程一次看