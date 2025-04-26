國民黨426上凱道戰獨裁　謝志偉改寫「金剛經」開酸

▲駐德大使謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與多名黨工，日前因涉嫌偽造「幽靈連署」遭檢調約談，後續還被北院裁定「羈押禁見」，引來國民黨不滿，並號召民眾於今（26日）下午上凱道「反綠共，戰獨裁」。對此，駐德代表謝志偉改寫「金剛經」開酸，「一切有違法，錦茹夢換泡影，如敗露亦該電，應坐牢就關。」

罷免綠營立委連署書在中選會查對過程中，發現大量涉嫌偽造文書的「幽靈連署」，民進黨展開提告，檢調日前為釐清案情，大動作前往國民黨多處地方黨部進行搜索並約談相關人員，其中，最受關注的是，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也遭帶回訊問，原本無保請回，經檢方抗告成功後，北院法官依據新事證昨更裁「羈押禁見」。

針對檢調大規模發動偵查一事，國民黨砲轟司法選擇性辦案，檢調辦藍不辦綠，自甘成為執政黨東廠、鷹犬，賴清德政府透過司法追殺在野陣營，為此，國民黨主席朱立倫除了在4月17日黃呂遭檢調帶走當天，急令黨公職於當日傍晚齊赴北檢陳抗之外，並號召民眾於今日下午一起上凱道「反綠共，戰獨裁」抗議司法不公。

對此，駐德大使謝志偉上午在臉書改寫「金剛經」開酸，「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關」。謝志偉說，國民黨當年戒嚴時，獨裁習慣了，殺人、放火、打家劫舍都沒事。

謝志偉直言，國民黨如今偷雞摸狗、作偽詐騙，被告、被查、被羈押，想當然會覺得是可忍，孰不可忍。至於，今日的集會，他表示，就好像在白天偕黑道一起上凱道，國民黨到底是「適應不良」，亦或是「素行不良」，就由人民自己判斷了。