男友挨罰百萬！衛生局科長「特赦免罰」　賣案收賄1334萬判16年

▲新竹市衛生局食藥科前科長鄭舒倫貪汙遭判16年。（圖／ET資料照）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市衛生局食藥科前科長鄭舒倫，涉嫌幫張姓男友的公司銷掉廣告罰單，還把其他10餘家廠商共1190起違規案，交給張男索賄1334萬，張男再把其中約442萬元現金分給鄭舒倫，當成新竹市新屋的頭期款，或是還債。儘管鄭在審判中把責任全都推給男友，但新竹地院仍依鄭違反貪污治罪條例，重判她16年、褫奪公權9年；張男則判10年徒刑，褫奪公權8年。全案還可上訴。

判決指出，鄭舒倫從2017年3月20日至2021年1月10日止，擔任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，負責承辦及督導轄內食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰等業務，而張、邱姓男子分別為食品公司「恒安行」 實際負責人及登記負責人。鄭舒倫由邱男母親介紹，認識張男並進而交往，張男知道她是食藥科承辦人，便由她幫忙處理「恒安行」被衛生局裁罰的案件，讓裁罰可以免單就免單，可以放著過期就過期，藉此規避罰款。

另張男知道鄭舒倫有負債，除了替她處理卡債、出新竹市北大路房子的頭期款外，兩人還合作索賄，由張男以規避每件違規廣告1至2萬為代價，向10多家廠商索賄，再由鄭舒倫協助規避掉共1190件裁罰案，鄭私下把裁處書拿給張男，張男再向廠商收賄共1334萬2500元，並把其中約442萬元現金分次交給鄭舒倫，鄭將其中157萬用於購買房地。

張男先建議這些廠商將公司登記地址移到新竹市，讓鄭舒倫取得裁罰處理權限，如果這些公司被其他縣市政府主管單位裁罰，也可出具陳述書，謊稱這些違規廣告都是由設址在新竹市的「恒安行」刊播，把案件移到新竹市衛生局。

接著鄭利用科長職權，將這些案件分案由自己承辦，在行政裁處書上註記「用印後承辦人自行發文」，不送交食藥科專責人員登錄在新竹市衛生局「109年行政罰鍰列管催繳表」及「109年處分書編號表」上列管，導致其中有369件裁罰案件都超過時效，讓這些廠商規避裁罰。

鄭舒倫還在另外750件的裁罰案中，在函文中謊稱廠商廣告刊播時間，早於行政裁處書開立時間，將案件認定為「已裁處案件」結案，在「結案理由」欄標示「裁處在案」，函文也未依規定陳核給局長。

剩下71件無法逕自結案的裁罰，鄭舒倫則以新竹市政府衛生局函文，要求廠商加強自主管理、已輔導等理由結案，在理由欄標示「逕予結案」。

新竹地院審理時，鄭坦承未對違規廠商開罰，但強調都是張把資料拿走，自己只有行政疏失，但法官認定兩人犯行明確，將兩人依收受賄、隱匿公務員職務上掌管的文書、行使公務員登載不實公文書等罪，判鄭16年徒刑，褫奪公權9年；張則判10年徒刑，褫奪公權8年，並查扣鄭以賄款購買的房地。全案還可上訴