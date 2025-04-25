英國新任代表包瓊鬱拜會黃偉哲　盼深化台英文化與產業交流

▲英國在台辦事處新任代表包瓊鬱拜會台南市長黃偉哲，雙方就文化與經濟議題熱絡交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

英國在台辦事處新任代表包瓊鬱（Ruth Bradley-Jones）25日率團拜會台南市長黃偉哲，這是她於2025年2月履新後首次正式訪台南，雙方針對文化、經濟、教育等多項領域展開深入交流，包瓊鬱表示相當期待與台南開展更緊密的合作關係，讓台英交流遍地開花。

黃偉哲市長代表市府團隊歡迎訪團蒞臨，並表示台南是歷史文化古都，也是科技創新城市，涵蓋農業、汽機車零組件及高科技等產業基礎深厚，發展潛力無窮。他也讚賞英國擁有豐富歷史文化、知名威士忌品牌，以及眾多在英深造的台南青年，期盼台南與英國在文化、教育、經濟等面向持續深化交流。

包瓊鬱代表指出，她兩年前來台就曾造訪台南，對在地美食與溫暖氣候印象深刻。她強調此次履新後的任務就是走訪台灣各地，深入了解城市特色，並希望促進英國與台南的雙邊互動。她也特別提到，英國的新創企業在全球位居前列，未來雙方在創新、綠能與經貿領域的合作充滿無限可能。

包瓊鬱代表擁有超過20年的外交資歷，歷任緬甸、衣索比亞、吉布地及歐盟等地，是英國資深外交官。此次訪台除拜會市府，也特別前往台南市消防局參觀，實地了解本市災害應變與救護體系運作，進一步拓展對台南城市治理與安全機制的理解。