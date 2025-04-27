賴清德稱藍白上街證明民主　學者批：能遊行就表示總統不獨裁？

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨在凱道舉辦的「反綠共 戰獨裁」活動，賴清德對此回應，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門，或至少到中國去，見到獨裁集團的時候不要再卑躬屈膝。台大政治系教授左正東今（27日）表示，賴總統說，能上街集會證明台灣是民主國家，確實中華民國是民主國家，但人民能上街遊行就表示總統不獨裁嗎？

左正東提到，土耳其總統艾爾段就被很多人批評為獨裁者，但土耳其還是有選舉、有反對黨、也有群眾抗議。艾爾段任總理十一年後，又擔任總統超過十年，2022年起進入第三任總統。艾爾段是位具有個人魅力的領袖，但他掌控司法、國安機構跟幾乎所有媒體，鎮壓庫德族，逮捕多位異議份子，還有錯誤的貨幣政策，引發土耳其嚴重的通膨。

左正東指出，近日艾爾段逮捕人氣極高的伊斯坦堡市長伊馬莫魯，反對黨籍的伊馬莫魯被認為有機會再下屆總統選舉擊敗艾爾段，此次以貪污嫌疑的逮捕行動引發各界懷疑為掃除對手，土耳其有數萬人走上街頭。再看看伊朗，這個被很多西方觀察家認定的神權政體，有人民直接選舉產生的總統，也不時會爆發街頭抗議。每四年一次的總統選舉，常有激烈競爭，2024年補選中當選的佩澤什基安還被認為是改革派，「不反東方也不反西方」。

此外，左正東也說，伊朗也不時傳出抗議活動，比如2022年9月抗議警方強制女性戴頭巾政策導致一位女性艾米尼死亡，爆發大規模街頭抗議，蔓延到全國三十個省份，被稱為「頭巾革命」。左正東坦言，不認為此刻的賴總統是位獨裁者，但運動的口號就算有時候和事實有些距離，但若能反映人民的真實感受，自然能獲得民眾的熱情參與。

左正東說，台灣民主化以後，總統被批評為「獨裁」，賴總統當然不是第一位，但這也反應台灣曾經歷長期戒嚴統治，對獨裁有著深層的恐懼和反對，而這正是台灣人捍衛民主自由的有力武器，賴總統應該喜聞樂見。