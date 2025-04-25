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勉勵高階公務員　賴清德提4大期許：讓世界擁抱台灣

▲總統賴清德出席國政研究班高階領導研究班聯合開訓典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席國政研究班高階領導研究班聯合開訓典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（25日）出席國家政務研究班、高階領導研究班聯合開訓典禮，他致詞時勉勵高階公務員，未來要成為政府建構全社會防衛韌性的骨幹，擔當推動數位智慧轉型的重要推手，並一起大步邁向2050淨零轉型；同時，也要落實健康台灣的願景，在擬訂政策時，一定要將促進人民健康的因素納入考量。

賴清德說，當前世界面臨許多挑戰，無論是威權主義擴張的威脅，還是AI科技日新月異、淨零轉型、人口高齡化的衝擊，都需要政府與民間協力合作，以宏觀思維、跨域治理及全球性的領導視野，才能將世界的挑戰，轉化為台灣未來發展的機會。

賴清德表示，感謝行政院及人事總處在此時此刻，以「智慧台灣—永續前行」為主題，聚焦在AI人工智慧、氣候變遷、健康促進，以及社會韌性等議題，精心規劃今年的課程。

「對於在座各位高階公務員，我也要提出幾項期許，跟大家共勉。」賴清德表示，首先，他期許大家，未來都能成為，政府建構全社會防衛韌性的骨幹。相信各位都已經感受到，國際環境已經發生巨大的改變，這些改變不但影響了大家的生活，而且充滿不確定性與不可預測性。

「唯有提升台灣國防、民生、災防、民主的韌性，確保在任何情況下，台灣社會都能正常運作，我們才能應對各種威脅與挑戰。」賴清德說，各位都在政府各部門的重要崗位上，如果能夠發揮關鍵性的骨幹作用，由政府帶動民間一起努力，台灣的社會韌性就會更強健。

第二，賴清德希望各位擔當推動數位轉型、智慧國家的重要推手。他說，AI數位科技是創新的驅動力，也是提升國家競爭力的重要關鍵，當全球正處於經濟秩序重整的關鍵時刻，台灣不僅要在科技領域保持領先，更要讓AI產業化、產業AI化，並以AI科技為支點，促進區域平衡發展，讓全體國人同享科技帶來的便利。在此情形之下，政府AI化就是關鍵。

第三，希望一起大步邁向2050淨零轉型。賴清德說，貿易戰、關稅戰當前，許多產業因為經營的不確定性提高，對減碳、ESG轉趨觀望，「我要告訴大家，行政團隊會持續掌握情勢，滾動式地調整策略，一定會做產業的後盾」。

最後，賴清德說，希望各位一起落實「健康台灣」的願景。健康是基本人權也是普世價值，各位未來在擬訂政策時，一定要將促進人民健康的因素納入考量。透過營造健康的生活環境、強化智慧創新科技、優化醫療衛生體系，以及強化社會安全網，讓國人更健康、讓國家更強，讓世界擁抱台灣。

▲總統賴清德出席國政研究班高階領導研究班聯合開訓典禮。（圖／記者林敬旻攝）

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