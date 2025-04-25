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motorola小摺razr 60系列超潮！登場全色系、售價公開

記者蘇晟彥／台北報導

motorola 25日舉辦折疊新機razr 60系列上市記者會，繼周湯豪後，今年邀請饒舌歌手瘦子擔任代言人，並亮相經過Pantone認證全新潮色，同時在民眾最擔心的「折疊次數」上經過80萬次折疊測試，搭載4吋外螢幕、IP48防塵防水等級，而Ultra版本將具備3顆5,000萬畫素鏡頭，razr 60、razr 60 Ultra售價分別為23,990、39,990元，將從即日起開賣。

▼繼周湯豪後，瘦子擔任motorola razr 60系列代言人。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ motorola,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在規格上，motorola razr 60 Ultra 搭載Andriod 15作業系統、Snapdragon 8 Elite晶片、最高支援 16GB LPDDR5X 記憶體及512GB UFS 4.0儲存空間，電力方面則內建4,700mAh電池容量，TurboPower支援68W快充、30W無線快充及5W反向充電。

razr 60則搭載聯發科天璣7400X晶片、最高支援 8GB LPDDR5X 記憶體及256GB UFS 2.2儲存空間，電力方面則內建4,500mAh電池容量，TurboPower支援30W有線充電、15W無線充電。

作為摺疊機的重點項目「螢幕尺寸」，motorola razr 60 Ultra 內外螢幕街支援165Hz更新率、4吋LTPO pOLED外螢幕與7吋可折疊式AMOLED主螢幕；motorola razr 60 則為3.6吋LTPS pOLED外螢幕與6.9吋可摺式AMOLED外螢幕，大家所關心的「折疊次數」也經過80萬次折疊測試。

在鏡頭方面，motorola razr 60 Ultra配置3顆5,000萬畫素鏡頭，主鏡頭支援即時全像素對焦與OIS光學防手震，對焦快速穩定不受光線干擾；搭配122度超廣角、微距鏡頭，可以清楚拍下細節，前鏡頭則升級為5,000萬畫素；motorola razr 60 則配備5,000萬畫素高解析主鏡頭與1,300萬畫素微距＋超廣角鏡頭組合，搭配3,200萬畫素前鏡頭。

▼motorola razr 60。

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼motorola razr 60 Ultra。

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而每次都以絕美色系受到消費者青睞的razr系列，這次分別推出3種顏色，在razr 60為直布羅陀海藍、巴菲粉紅及明亮天空灰；razr 60 Ultra為 山路棕、聖甲蟲綠及卡芭來粉紅，這次的顏色皆經過Pantone（彩通）顏色認證所挑選出來的潮流色，搭配外機身的皮革紋路、木質紋路，將成為一眾「固定色」的手機中難得的精彩挑色。

對此，兩種機型都僅有一種規格選擇，售價分別為23,990元及39,990元，即日起將在通路進行販售。

電信方案獨家優惠：

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▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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