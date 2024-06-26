周湯豪擔任motorola razr 50系列代言人　台灣大、遠傳搶限定色獨賣

記者蘇晟彥／台北報導

motorola 26日舉辦新品 razr 50、 razr 50 ULTRA上市記者會，邀請年度代言人周湯豪現場演繹「摺」才叫帥及 4部廣告，對此，品牌強調經過60萬次折疊測試實力，民眾擔心容易折壞的問題都不用煩惱，同時搭載4吋、3.6吋 pOLED大螢幕享受視覺大體驗。此外，新品將與遠傳電信（日出橘）、台灣大哥大（海軍藍、凹豆綠、蜜桃金）合作電信獨賣，分別販售不同新色機種。

▼周湯豪擔任motorola新品代言人。（圖／記者蘇晟彥攝）

繼去年推出摺疊機系列後，今年motorola看準折疊市場商機，再度推出 razr 50、razr 50 ULTRA系列手機，採用活潑、大膽、充滿朝氣的配色搭配純素皮革機身，配備超大外螢幕、6.9吋FHD+ pOLED主螢幕、康寧®大猩猩®玻璃 Victus 技術、IPX8防水防塵6等級與僅188g與189g的輕薄機身。

motorola razr 50 ULTRA更是擁有4吋外螢幕，無論摺疊或展開都便於消費者使用，折疊後的輕巧機身也相當方便攜帶。Motorola在razr 50系列推出一許多時鐘面板與可愛的外螢幕自訂項目，消費者可以將桌布設定為當天喜歡的文字和照片輪播，創造自己的螢幕保護程式，更可以透過moto ai功能配合當天服飾穿搭生成，或使用Magic Canvas創意畫布功能根據文字產生不同的圖像做為手機桌布（目前支援英文輸入），滿足隨心所欲的OOTD需求。而消費者也可以透過超大外螢幕使用Google Gemini功能，無論是快速規劃旅行行程、尋找熱門景點或建立個人化運動計畫都能在外螢幕迅速處理。

盡享不同角度拍攝的攝影自由！motorola razr 50系列隨你所「摺」

Motorola razr 50摺疊系列手機拍攝功能再創新！AI智慧驅動的高解析度相機，讓消費者在各種環境下都可以用更提升的對比，捕捉到超乎想像的細節，也讓消費者在不同狀態下輕鬆攝影。手機摺疊成70~90度即自動開啟Camcorder手持攝影模式，只需動動手指即能輕鬆控制拍攝狀態；將手機設置為Tent/Stand/Laptop（多種拍照模式）就能無需腳架進行拍攝，自拍、縮時攝影或是常曝光影片都能穩定拍攝，消費者無論摺疊、展開或不同角度使用手機，都能享有不同樂趣的攝影自由。motorola razr 50 ULTRA擁有5,000萬畫素高解析度主鏡頭與3,200萬前鏡頭，並配備moto ai相機與Google Photos AI強化的編輯功能；也可透過2倍光學變焦拍攝精美的人像照片，無論距離遠近都能得到出色的成像！而motorola razr 50也配備5,000萬畫素高解析度主鏡頭與1,300萬畫素的微距+超廣角鏡頭，並同樣擁有3,200萬前鏡頭，消費者想選擇哪種拍攝模式都能得到絕佳的照片品質。

▼新機搭載IPX8防水防塵6等級，在正常狀況下可以在水下正常使用。（圖／記者蘇晟彥攝）



軟硬體性能再提升！為消費者帶來不間斷的使用樂趣

motorola razr 50｜50 ULTRA以更升級的硬體規格與貼心的軟體配置，為消費者持續創造良好的使用體驗，耐用度也更加升級！以水滴形轉軸取代前一代的轉軸，大大降低螢幕折損壓力，並通過60萬次的摺疊測試，展現強悍的產品實力。motorola razr 50 ULTRA是全球首批搭載Snapdragon® 8s Gen 3與最大外螢幕的摺疊手機，擁有最高165Hz更新率、2,400nit最高亮度，並配備4,000mAh大電量與5W反向充電和15W無線充電功能6、7、8、9，消費者可以透過更強勁的性能、連接性感受更出色的照片成像或快節奏的遊戲體驗，探索人工智慧的無限可能。

而motorola razr 50則搭載 MediaTek Dimensity 7300X處理器提供更好的功耗效率，以應對長時間使用，同時它也結合了強化的人工智慧處理能力，並支援視覺效果和新的使用體驗。配備90Hz更新率、1,700nit最高亮度的3.6吋外螢幕升級，與4,200mAh大電量與30W TurboPower快充，並同時支援15W無線充電，提供消費者最完善的使用感受。

此外，motorola razr 50 共推出日出橘、白沙棕與灰熊潮3色，建議售價NT21,990元， 日出橘僅於遠傳電信獨家上市，搭配遠傳心5G指定方案 手機NT0元起 ，手機舊換新最高再折$2,000；razr 50 ULTRA 共推出海軍藍、凹豆綠與蜜桃金3色，建議售價NT31,990元，三款顏色僅於台灣大哥大電信獨家販售，搭配指定資費及活動折價後最低只要NT 0元起。

▼motorola razr 50日出橘將於遠傳電信獨賣。



▼razr 50 ULTRA三款顏色僅在台灣大哥大電信獨賣。



▼指定顏色僅在台灣大、遠傳兩家電信獨賣。（圖／motorola提供）

