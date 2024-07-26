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小米加入摺疊機大戰！推出Xiaomi MIX Flip　挑戰最低價3萬帶走

記者蘇晟彥／台北報導

繼motorola razr、三星Z Fold系列後，小米（Xiaomi） 26日也宣布將入摺疊機大戰，宣布推出 「Xiaomi MIX Flip 」，將以4.01吋全等深微曲外螢幕，搭配徠卡頂規 Summilux 鏡頭，誓言擺脫外界對摺疊手機是「美麗廢物」的形象，同時12GB + 512GB以業界最低價29,999元上市，相較於三星、motorola小折系列，硬是將價格壓在3萬內。此外，在記者會上也同步公開Xiaomi 手環 9、旗艦耳機Xiaomi Buds 5等5款商品。

▼小米加入摺疊機大戰，推出Xiaomi MIX Flip。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ Miaomi mix flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi MIX Flip
小折疊手機雖有外螢幕，但多停留在訊息通知、攝影畫面顯示，直接在外螢幕無痛使用日常應用，依然是難以完成的任務，而Xiaomi MIX Flip 這次在精緻小巧的機身上搭載 4.01 吋多功能外螢幕，不只擁有大螢幕視覺體驗，Xiaomi HyperOS 更特別針對外螢幕進行操作設計，即使不展開，也能成為一部高度可用的「小手機」。

Xiaomi MIX Flip 內外螢幕規格一致避免體驗時帶來割裂感，外螢幕採用小米龍晶玻璃，擁有 1.5K 解析度、120Hz 螢幕更新率和 3000nits 峰值亮度，呈現鮮豔的視覺效果和順滑細膩的手感。Xiaomi HyperOS 基於全新的螢幕形態和日常生活高頻場景，全面重構設計語言，與內螢幕採用相同的全螢幕手勢，下滑訊息通知或控制中心等互動邏輯，幾乎沒有學習成本；支援自動旋轉，不挑左右手，且外螢幕支援全螢幕鍵盤，寬度幾乎與內螢幕等寬，打字更舒適，真正達到隨心順手，內外都好用的完美體驗。

▼Xiaomi MIX Flip 共推出黑色、紫色兩種選擇。

▲▼ 小米MIX Flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

同時透過創新螢幕智慧懸窗設計，以約16:9的比例完美支援多款日常程式，適配多種生活場景，在辦公室內，可以透過外螢幕直接查看通知、回覆訊息、檢查日程安排；在外出通勤時，也能快速瀏覽新聞、觀看影片，節省電量。鎖定畫面則提供三種全新風格類型，其中包含首創萌寵風格，不只有多款動物能夠自由選擇，更能透過點擊與萌寵進行互動。此外，Xiaomi MIX Flip 結合優異的天線硬體設計，提供最佳的訊號強度。聽筒採用雙窄縫設計，配合經設計過的三麥克風位置，提供無論展開或是折疊都能保證隱私且清晰的通話體驗。

在規格部分，Xiaomi MIX Flip 搭載 Snapdragon® 8 Gen 3 行動平台，是業界少數搭載當代旗艦平台的小折疊手機之一，為了確保能夠全面發揮晶片性能，小米重新設計了一立體散熱系統，包括 3500mm² 超大面積的雙層均熱板，能夠快速導出 SoC 位置產生的熱量，並將熱量均勻地傳導至機身各處，避免熱量淤積；此外更採用了與 Xiaomi SU7 相同的氣凝膠隔熱材料，有效阻隔熱傳導至螢幕側，顯著改善了使用者在觸控螢幕時的熱體驗。

同時 Xiaomi MIX Flip 使用具有 6% 矽含量和 780Wh/L 能量密度的小米澎湃電池，帶來 4780mAh 超高電池容量，並配合小米澎湃電池管理系統，造就快速智慧充電和延長及有效保護電池壽命，在經過 1600 次循環週期後仍能保持 80% 的容量，讓 Xiaomi MIX Flip 不只告別續航焦慮，更延長產品的使用年限。

在外觀的部分，其設計結構採用旗艦玻璃背板與高強度 6M42 鋁合金中框，在提供絕佳保護的同時，也保持時尚且溫潤的外觀，而轉軸內部更是通過通過 50 萬次折疊無憂 SGS 認證的小巧二級連桿，均採用高強度耐磨材質，提供長時間使用的可靠效能。

Xiaomi MIX Flip｜沿襲徠卡頂規 Summilux 鏡頭，細膩真實層次盡顯眼前
Xiaomi MIX Flip 延續與徠卡的深度合作，為行動攝影帶來革命性創新，主鏡頭採用徠卡 Summilux 專業光學鏡頭與光影獵人 800 高動態感光元件，能捕捉到細節豐富、畫質精細的照片。同時擁有小折疊唯一的 47 mm 浮動長焦鏡頭，最近可對焦至 9 cm，可以拍攝出精緻的特寫鏡頭。同時透過 Xiaomi AISP 大型模型計算攝影平台，擁有高達 60 TOPS 的運算能力能輕鬆應對複雜的成像場景。

折疊型態也讓 Xiaomi MIX Flip 帶來前所未有的體驗，闔上時，可使用外螢幕拍照、錄影，也支援化妝鏡模式，透過浮動長焦，清楚檢視個人妝容；免手持拍照時，不需透過腳架，滿足多人合照、錄影、縮時攝影等場景需求；還支援在拍照時開啟外螢幕預覽，他人幫拍時借助內外雙螢幕同時預覽，可即時調整個人狀態，讓用戶隨心操作，確保絕不會錯過任何完美瞬間！

Xiaomi MIX Flip 上市資訊
Xiaomi MIX Flip 提供黑色與紫色兩種顏色選擇，12GB + 512GB 定價為新台幣 $29,999 元。

▲▼ 小米MIX Flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi 手環 9｜時尚多變健康助手 雙燈檢測系統準確再提升
 Xiaomi 手環 9 的外觀首次升級使用霧面金屬，兼具實用堅固與輕盈時尚，除了機身有午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍多款色選之外，錶帶也延續經典的快拆設計，共有 7 款不同風格類型的通用錶帶，能夠符合每位用戶的穿搭喜好，其中推出一款創新磁吸錶帶，是透過親膚柔軟的科技奈米皮材質包覆柔性磁體，進行腕圍的無段調節，皮質的精緻質感與機身的圓潤滑順完美相容，舉手投足間盡顯獨特品味，此外除了有超過 200 種錶盤可以隨著穿搭、心情切換之外，更支援深度自訂。

在健康檢測方面 Xiaomi 手環 9 也有顯著提升，採用雙燈檢測模組，透過更高精準度的感測器，精準管理全天心率、血氧、壓力、睡眠等數值，其中心率準確度更增加 16%、睡眠檢測準確度增加 7.9%；而對於運動愛好者，除了有多達 150 種以上的運動模式，更支援 5ATM防水，無論上山、下海 Xiaomi 手環 9 都能時刻陪練，給你最有利的後盾支持！

同時 Xiaomi 手環 9 採用 1.62 吋 AMOLOED 螢幕， 1200nits 的峰值亮度及 60 Hz的高更新率，在烈日陽光下依然清楚可見，並支援智慧亮度調節系統，使用觀感更加舒適；此外採用全新自研發專業低耗感應器和智慧演算法，讓 Xiaomi 手環 9 最長續航力突破 21 天，即便在重載模式下也能有一週的優異表現，提供妥妥的持久陪伴。

Xiaomi 手環 9 上市資訊
 Xiaomi 手環 9 提供午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍多種顏色選擇，定價為新台幣 $995 元。

▲▼ 小米MIX Flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 小米MIX Flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi Buds 5｜旗艦無損音質 享受聲臨其境
Xiaomi Buds 5 搭載高通 aptX Lossless 低失真格式，支援 16bit/44.1kHz 高解析無損檔案，最高傳輸速率可達 1.2Mbps，呈現媲美親臨現場原聲，滿滿細節纖毫畢現，同時攜手Harman AudioEFX 團隊聯合調教，呈現經典聽感體驗，同時採用小米訂製內外超感雙磁單元，創造 Hi-Fi 高傳真音質，高音純淨透徹、中音曼妙精準、低音強勁飽滿，真實還原每一個音符。

Xiaomi Buds 5 同樣採取半入耳式設計，為了提升配戴感受，單邊耳機輕至 4.2g，玲瓏小巧的輕量化設計，即便長時間使用也舒適不壓耳，雖然體積輕巧，但仍然保持優異續航表現，單次使用時間可達 6.5 小時，搭配充電倉可延長至 39小時，出門在外也能持久暢聽。

除此之外更搭載全新舒適主動降噪，在阻隔外界噪音干擾同時，也能不錯過人聲、鳴笛聲等重要資訊，為日常使用帶來更多安全保障，另外也配合 AI 通話降噪，三組麥克風配合演算法，大幅削減環境噪音，最大抗風噪能力高達 12 m/s，精準收取人聲，雙方溝通清晰傳達。

Xiaomi Buds 5 上市資訊
Xiaomi Buds 5 提供石墨黑、陶瓷白及泰坦灰選擇，定價為新台幣 $2,995 元。

▲▼ 小米MIX Flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi 開放式耳機｜全天無感配戴 飽滿音質與聲俱來
Xiaomi 開放式耳機為小米旗下首款開放式耳機，耳面採用人體工學設計，能夠完美貼合耳部線條曲線，彷彿如同為用戶量耳打造，並選用親膚矽膠材質，更加柔軟貼耳，同時機身重量僅約 9.6 g，並以非入耳式設計，避免對耳道的壓迫，擁有更通透、無負擔的體驗，而耳掛內嵌柔性鎳鈦合金私，並且通過 5000 次彎折實驗，即便多次配戴仍然保有優異服貼，創造極致的悅耳享受。

音質方面，Xiaomi 開放式耳機也有卓越的表現，內建大尺寸超線性驅動單元與 DLC 振膜，提供自然且豐富的聽感，並支援 Hi-Fi 高傳真音質、LHDC 藍牙高解析解碼技術，最高 96 k Hz 高解析音源，取得 Hi-Res Audio Wireless 認證。針對開放式設計可能帶來的漏音問題，小米創新地引入獨立防漏音系統，並配備 Φ10mm 防漏音發聲單元，能主動發出反向聲波，顯著提升通話的私密性，確保使用者在嘈雜環境中也能享受清晰的音樂和通話體驗。

同時支援智慧手勢操控，能夠自訂不同功能，無論音樂暫停或一鍵拍照都能一指搞定，並且支援與 Xiaomi HyperOS 的手機、平板互聯，還可以隨心切換，建構更完善小米生態圈，並且達到 IP54 防塵防水，即便運動流汗、通勤吹風配戴，只要輕輕沖洗、擦拭，便能恢復乾爽舒適。

Xiaomi 開放式耳機 上市資訊
Xiaomi 開放式耳機 提供米色及灰色兩款選擇，定價為新台幣 $2,995 元。

▲▼ 小米MIX Flip 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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