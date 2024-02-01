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世界最薄IP68防水防塵手機「Motorola Edge 40」一手掌握　熱血翻轉創造生活不受限

▲▼手機,Motorola,Motorola Edge 40,防水,防手震,翻轉。（圖／業者提供） 

▲Motorola Edge 40的防水、防手震又輕薄的特色，非常符合就愛戶外活動、重視CP值的使用者需求。（圖／Motorola提供，下同）

消費中心／綜合報導

標榜輕薄的手機，卻在登山健行帶在身上時一直讓人「好有感」、塞在瑜珈褲口袋裡又凸又厚好難看，還有每支說防水的手機都沒敢帶下水，或是掉到馬桶撈起後就看到鏡頭進水……對於不願再盲目追求流行的現代人來說，只是想要一支真的把功能做到位的手機怎麼這麼難？回歸實用性，手機無非就是要上山下海都好攜帶、方便隨時記錄想要保存的人生瞬間，大家的老朋友、曾人手一機的神機Motorola還是那麼貼心，推出Edge系列新機「Motorola Edge 40」，為世界上最薄的IP68防水防塵手機，只要翻轉兩下就會開啟相機，還有防手震搖晃的功能，完美滿足Outdoor族、運動咖或是新手爸媽，碰上各種「極限」狀況都非常好上手操作，加上萬元左右的售價，可以說是CP值爆表！

對於已經出社會、或是當了爸媽養育家庭的朋友而言，更看重的是手機的功能性，要能夠陪在身邊記錄各種熱血精彩瞬間，性價比高才是最實在！而之所以說經典永不過時，就是因為經典所重視的東西一直都是人們最需要的，手機廠牌Motorola就是始終陪伴在大家左右的經典！在成熟技術的前提之下不斷突破自我、前進探索更多不同的樣貌，就像大人們平時展現專業，但心中仍有著不受限、勇於創造自我認同價值的一面，不論是在工作或學業追求更上一層樓的同時，還是照樣可以翻轉、瘋玩生活，滿腔熱血地上山下海，去探索嘗試新事物，這一切最好的見證者就是Motorola Edge 40，陪大家記錄專屬於你的非典型印象。

▲▼手機,Motorola,Motorola Edge 40,防水,防手震,翻轉。（圖／業者提供）

▲消費不盲目追求華而不實的外型，而是更看重性價比的人，需要的是像「Motorola Edge 40」這樣一支能夠陪在身邊記錄各種熱血瞬間的手機。

現代人更加重視生活均衡，忙碌家庭和工作，閒暇有空時從過去的流連夜生活，走向戶外、親近大自然，無論是玩水、登山、越野、運動，各種活動挑戰自我極限，通過有趣好玩的體驗找到自信、療癒身心，這些值得留念的時刻，還好世界上最薄的IP68防水防塵手機Motorola Edge 40都在身邊，機身非常輕薄，單手就能掌握操作，就算是穿著貼身瑜珈褲，手機放褲身口袋也零負擔，追趕跑跳什麼動作都辦得到；IP68等級防水防塵保護1，汗水、雨水通通不怕，即使不小心手滑把手機摔進水裡，也禁得起考驗，輕薄防水功能讓人熱血不掃興。

▲▼手機,Motorola,Motorola Edge 40,防水,防手震,翻轉。（圖／業者提供）

▲為了好拿好攜帶，Motorola特別將「Motorola Edge 40」做超薄的同時，又兼具強大的防水功能，下水照樣可以捕捉想要的難忘回憶。

好玩有趣的瞬間想立刻拿起手機記錄，像是小孩突如其來的童言童語，或是與毛孩之間爆笑又可愛的互動，錯過了下次不知道等到何時，為了讓大家不錯過任何精彩時刻，Motorola Edge 40設計翻轉兩下即可開啟相機的功能，5000萬像素、f/1.4光圈、120°超廣角鏡頭加上環境光感應器等，更快聚焦、擴展取景視野，捕捉當下每一個開心和感動。更貼心的設計還有鏡頭水平儀功能，急忙掏出手機拍照、錄影的當下，難免手持不穩，畫面如果又抖又晃、無法還原情境實在太令人扼腕，Motorola Edge 40鏡頭有水平儀，最適合熱愛戶外活動、上山下海的凹豆咖，就算拍攝過程中手震外加搖晃，手機拍攝畫面依然能穩定呈現，完美記錄壯麗風光和挑戰自我過程。

手機已經成為生活不可或缺的工具，對現代人而言，手機不僅僅是一支手機，更是一種生活態度的選擇，它代表著勇敢面對無數迎面而來的挑戰，幫助捕捉非典型大人生活的種種時刻；有了Motorola Edge 40，隨時享受生活與冒險相遇，更輕鬆創造獨特的人生故事。

1. 抗潑水、抗水濺及抗塵功能皆於符合IP68標準的控制實驗室環境下測試。可浸泡於最高1.5公尺深的淡水中長達30分鐘。

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