美國燃燈基金會慨助10年逾300萬　暨大學生可安心就學感動致謝

▲美國燃燈基金會志工與暨南大學師生於頒發儀式合影。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國燃燈基金會與國立暨南國際大學攜手合作，長期關懷經濟弱勢學子的教育需求，持續十年的善行迄今已累計資助69位暨大學生，助學金總額突破300萬元，也成為許多學生堅持學業、實現夢想的重要支撐。

該基金會代表余志誠、林艷卿、林玉呈與黃麗齡四位志工日前親臨暨大，與本學期新增的10位受助學生溫馨會面，並舉行助學金頒發儀式；學務處學生安全與生活輔導中心也特別安排午餐座談，讓雙方以更自然的方式分享彼此的生命故事與人生歷程。

暨大指出，美國燃燈教育基金會（Light the Way Foundation）成立於美國加州，由旅美臺灣人組成，長期致力於透過教育翻轉生命，並針對臺灣大專院校學生提供定期助學資源，協助其克服經濟困境，自2014年起就開始捐助暨大弱勢生；除經濟支援，更透過志工深度陪伴、職涯經驗分享，幫助學生在學習與生活上獲得全人支持，是海內外華人社會資助臺灣高等教育的重要民間力量。

▲美國燃燈基金會志工代表余志誠(左)與暨大蕭霖學務長(右)於頒發儀式合影。

受助的暨大學生普遍認為，與志工面對面的交流讓他們不僅獲得實質幫助，更感受到無形的溫暖與陪伴，激勵他們在未來道路上更堅定前行；教政學系邱同學分享：「助學金讓我可以不用靠打工來維持生活，更有餘裕準備未來的國考。」中文系傅同學也感動表示，基金會甚至破例提前撥款，讓她能安心完成本學期課程，「未來我一定會親筆寫信，表達我的感謝」。

暨大學務長蕭霖教授代表學校向基金會表達感謝，並強調：「教育是一場長途的旅程，若能在學子最需要的時候給予實質援助與精神鼓勵，將可能改變一生的走向。」亦誠摯呼籲社會各界善心人士與企業夥伴伸援，讓更多學生可專心學習、減少打工時數，提升學業表現與就業競爭力、促進社會階級流動，為臺灣的未來注入希望。