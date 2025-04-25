想和地下錢莊網友見面！她衝超商買點數　屏東女大生險被騙

▲屏科大女學生求助內埔警分局龍泉派出所，避免被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名屏東科技大學女學生為了與網路認識、自稱地下錢莊員工見面，至超商欲購買2萬4000元點數卡，店員見她不斷操作手機，提醒她先詢問警察，她打電話求助，警方趕到確定她遇到詐騙，即時阻詐。

內埔警分局龍泉派出所日前接獲轄區全家超商店員通報，有一名年輕女子在店內購買高額遊戲點數，神情緊張且不斷操作手機，店員察覺可能遭遇詐騙，主動勸說並建議對方前往派出所詢問是否為詐騙行為，女子遂依照店員建議前來報案。

該名女子自稱為屏東科技大學在校學生，表示近日透過網路認識一名聲稱自己是地下錢莊員工的男性網友，雙方互動熱絡，該男子稱「想與她見面」為由，要求女子先購買高額遊戲點數作為誠意，再安排會面。

她信以為真，便前往超商準備購買總價達新臺幣2萬4千元之點數卡，所幸超商店員警覺異狀，主動勸阻並報警處理，警方也立即向她解說「假交友詐騙」的常見手法，讓她子恍然大悟，驚覺自己差點受騙，連聲感謝警方與超商店員的協助，成功保住辛苦積蓄。

內埔警分局長郭譯隆表示，詐騙集團常假冒網友、戀愛對象進行情感詐騙，要求購買點數或轉帳，手法層出不窮。警方呼籲民眾，若接獲要求購買點數、提供序號、或轉帳的訊息應提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線或110查證，避免受騙上當。