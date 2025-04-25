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寶寶哭不停好崩潰！「嬰兒哭泣高峰期」該怎麼辦？

▲▼ 2025元旦迎新生命 彰基醫學中心嬰兒室喜氣洋洋 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲嬰兒容易哭鬧常讓新手爸媽措手不及。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

文／康健雜誌、邱玉珍

寶寶每天半夜哭不停，是許多人育兒經驗中最煎熬的回憶。台灣70%家長都沒聽過「嬰兒哭泣高峰期」，但這觀念在國外已推展超過20年，幫助無數新手爸媽解放焦慮，台大兒醫從2年前引進並推廣，讓許多家長大呼「相見恨晚！」

當同齡孩子正背著書包上學，年僅6歲的小花，右腦萎縮、呈現植物人狀態，只能躺在呼吸照護中心。小花出生4個月時，因嚴重腦出血、眼底出血，被送進急診室，經過調查，父親才坦承施暴，導致女兒受虐性腦傷（AHT，Abusive Head Trauma ）。

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受虐性腦傷是兒虐事件中的頭號殺手。根據衛福部統計，近5年134件重大兒虐死亡或重傷案件中，AHT就佔了一半，其中73%是1歲以下嬰兒，19%介於1～2歲之間。腦部受到重創之後，四分之一不治身亡，其餘都會留下不可逆的永久傷害。

大多數父母都真心愛孩子，但一時衝動鑄下大錯者不在少數。林口長庚醫院兒童加護科主治醫師李恩沛表示，AHT傷者有一半是長期受虐，另一半是照顧者一時失控所致。嬰兒難以安撫的哭泣，被認為是導致成年人失控的關鍵之一。

因此加強衛教，幫助照顧者對嬰兒哭泣有正確的認知和因應，是許多先進國家預防AHT的重點，也證實能大幅減少受虐性腦傷。

「哭泣衛教」教你懂寶寶為什麼哭，可減少3成5受虐腦傷

以美國與加拿大合作建構的「嬰兒哭泣高峰期（Period of PURPLE Crying）」計劃為例，產婦生完小孩後，在院休養期間，護理師會盡量在父親或其他照顧者在場時，提供衛教工具包，並說明內容。出院後2週內，公衛護士再以電話或家訪加強宣導、提供諮詢。

衛教工具包括文章、影音，多達10種語言，有App可隨時瀏覽，App還提供多位照顧者共享寶寶生活紀錄，並藉此讓每個照顧者認識「嬰兒哭泣高峰期」。

台大兒童醫院兒童急診科主治醫師劉欣明表示，通常寶寶在出生後1～3個月，哭泣會逐漸增強到高峰，因為新生兒的五官感覺，會隨著成長愈來愈敏銳，需要適應日漸鮮明的感官刺激。這是人類大腦發展的必經之路，每個寶寶都有哭泣高峰期，只是反應強烈程度因人而異，高峰期過後就會逐漸趨緩。

李恩沛指出，經美國、日本、澳洲、加拿大等國，共800多家醫院，推行嬰兒哭泣高峰期衛教，證實能將2歲以下嬰兒的受虐性腦傷住院率降低35%。每位新生兒投入5元加幣（約台幣117元）做衛教，能節省273.52加幣（約台幣6,420元）社會成本。相較於重度腦傷或死亡案例動輒平均6、7百萬加幣（新台幣1.5億元）醫療費用，衛教花費相對低廉。

因為看見了成效，衛福部社會及家庭署代理署長周道君考慮將嬰兒哭泣高峰期的衛教，納入明年度社會安全網計劃的育兒指導服務。周道君表示，社會安全網第2期計劃今年將告終，原本育兒指導的服務對象僅針對脆弱家庭，但未來希望能爭取經費擴充服務量能，從明年起，提供所有的新手爸媽育兒指導。

台大推「寶貝哭哭我不慌」，助家長理解寶寶、放過自己

護兒心切的兒科醫師，動作比政府還快。台大兒童醫院兒童胸腔與加護醫學科主任呂立與台大兒童健康基金會合作，從3年前開始自籌經費，帶領團隊將「嬰兒哭泣高峰期」的觀念中文化，並於2年前開始在院內推廣「寶貝哭哭我不慌」，產科病房的護理師會將衛教文宣提供給父母，提醒「接下來可能遇到的狀況」，病房與候診區的電視也會播放衛教影片，介紹何謂哭泣高峰期，而家長又該如何應對。

劉欣明建議，家長在健兒門診時，可以請醫師評估寶寶的生長發育與整體健康狀況。如果寶寶在白天很好照顧，夜間卻常常哭鬧不休，很可能是處於「嬰兒哭泣高峰期」，可以試試以下方式，包括餵奶、換尿布、拍嗝、用奶嘴、用包巾包覆、愛的抱抱、嬰兒按摩、白噪音、搖籃曲、泡溫水澡、溫柔說話、推嬰兒車散步等等。

若用盡了方法，還是無法安撫，可以先把寶寶放在安全的環境，或換手交給他人，暫離現場5分鐘，讓家長也能照顧到自己的情緒。但如果孩子出現發燒、精神差、食慾不佳、嘔吐等症狀時，還是需要交給專業醫師評估。

70%家長沒聽過嬰兒哭泣高峰期，大嘆相見恨晚

參與這項計劃的過程中，劉欣明發現，有70%家長從來沒有聽過「哭泣高峰期」，就算是二寶媽也不太了解。

劉欣明表示，家長若不清楚哭泣高峰期的觀念，日復一日承受心理壓力、睡眠剝奪，容易情緒高張，又有強烈罪惡感。「一旦有正確認知，心境就會不同，焦慮也會減少，」他說，這就像健康教育一樣，如果知道有青春期，身心浮躁不適時，就不至於惶惑不安、懷疑自己不正常。

「有些過來人家長看衛教影片時，眼淚都掉下來，感嘆以前怎麼沒有這些資訊，」劉欣明說，還有一個產婦在網路論壇分享，她從台大醫院回家後，為了避免自己因寶寶狂哭而崩潰，把過去遺忘的衛教資料翻出來讀完，「好像吃了一顆定心丸，果然下個月哭泣就趨緩了。」有了這些正面的回饋，台大將再推出印尼語、越南語版影片，盼造福新住民媽媽。

哭泣高峰期的觀念在國外已推廣超過20年，台灣才剛開始。劉欣明表示，這就像20年前大家不知道母乳哺育的好處，經過長時間的推廣，現在耳熟能詳。很多家長在寶寶哭泣時會擔心旁人眼光，如果能讓更多人理解嬰兒哭泣高峰期，便能有助於打造一個對育兒家庭更友善的社會。

劉欣明也提醒，現代社會下的家長，很多時候都是孤身一人，彷彿在無盡黑暗中行走，但育兒需要支持，家長可以多與伴侶或育兒社群分享心情、互相打氣，尤其是男性。雖然現在性別觀念進步，許多男性育兒仍習慣壓抑心情，長久下來對自己和家庭都不好。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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