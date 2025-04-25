表演如春風入心田！雲林監獄公益演出成收容人心靈良藥

▲「群星送愛到雲監」公益關懷表演，透過參與教化活動以樂觀進取的態度去反思蛻變，有助於收容人妥善規劃出監後的復歸生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

法務部矯正署雲林監獄與中華傳統弘揚孝道總會、三立電視台黑面家族藝人三方共同合作於22日舉辦一場充滿愛心與關懷的公益表演活動，宗旨在於傳遞社會溫情及關懷監獄中的收容人，藉由外界公益團體精彩多元的節目演出，開啟監獄與社會各界連結的新篇章。

表演活動參加藝人有黑面林郁順等；另外中華傳統弘揚孝道總會總會長張朝國與同仁亦共同參與，藝人的精湛演出就像一道暖流，撫慰著每一位聽眾的心靈，融化了收容人的內心，讓收容人感受到社會的溫暖，進而開啟內心善念，為日後復歸社會奠定良好的基礎。



對於此次「群星送愛到雲監」公益關懷表演，典獄長蘇維闊給予高度肯定與讚賞，並指出共同合作舉辦這麼有意義的活動，讓同學們享受到一場豐富難忘的音樂饗宴，透過參與教化活動以樂觀進取的態度去反思蛻變，絕對有助於收容人妥善規劃出監後的復歸生活；未來雲監將持續深化與各類公益團體的合作，讓更多的社會力量共同關心和支持矯正處遇工作，為收容人重生之路提供一盞明燈照亮前程。

▲「群星送愛到雲監」公益關懷表演，透過參與教化活動以樂觀進取的態度去反思蛻變，有助於收容人妥善規劃出監後的復歸生活。（圖／記者游瓊華翻攝）