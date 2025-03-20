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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

矯正署、基金會攜手「守護國家希望工程」 　盼為社會挹注正向能量

▲▼法務部矯正署。（圖／法務部矯正署提供）

▲政務次長黃世杰出席桃園女子監獄舉辦之捐贈儀式。（圖／法務部矯正署提供）

記者郭運興／桃園報導

法務部矯正署今（20日）指出，法務部長鄭銘謙指派政務次長黃世杰出席桃園女子監獄舉辦之捐贈儀式，頒發感謝狀予基金會代表王卓鈞副董事長，並一同參加女監安排的音樂會。活動最後，政務次長黃世杰、周署長與小朋友們大手伴著小手透過基金會精心準備的探索玩具，幫助孩子發展感覺統合，法務部與矯正署期盼愛與希望的種子，在這群孩子的心中發芽茁壯，為我國社會挹注正向能量。

法務部矯正署表示，部長鄭銘謙上任以來，推展監所各項柔性教化措施，並重視收容人攜子入監處遇，親囑矯正署持續挹注社會及教育資源，打造友善育兒環境，使受攜幼兒能獲與外界一致的照護，健全快樂成長。

法務部矯正署表示，爰此，本署今(114)年延續自 106年起與「財團法人中國信託反毒教育基金會」合作推動至今之強化方案，透過該基金會致贈新台幣 340 萬元(已累積捐助逾2,700 萬元)：持續改善全台女監育兒設施，聘請專業幼教人員開設親職教育課程及舉辦學習探索活動，另也安排 2 歲以上幼兒外出就讀幼兒園，循序漸進栽培愛護國家幼苗。

法務部矯正署指出，鄭部長今(20日)上午特別指派政務次長黃世杰出席桃園女子監獄舉辦之捐贈儀式，頒發感謝狀予基金會代表王卓鈞副董事長，並一同參加女監安排的音樂會，藉由 15 對親子演出育兒組曲，促進親情並培養默契與自信，透過音樂，幫助幼童穩定情緒、刺激語言發展，當孩子們臉上露出可愛笑靨時，現場頓時洋溢著幸福與愛的旋律。

▼法務部矯正署頒發感謝狀予基金會代表王卓鈞副董事長。（圖／法務部矯正署提供）

▲▼法務部矯正署。（圖／法務部矯正署提供）

法務部政務次長黃世杰勉勵在場的媽媽們持續努力學習，珍惜外界資源，改悔向上不再觸法，成功復歸社會後，更要用愛與關懷照顧、保護好每位孩子，一齊迎向嶄新光明的未來!

活動最後，黃世杰、周署長與小朋友們化身「好奇心、學習力十足的可愛貓派」，大手伴著小手透過基金會精心準備的探索玩具，幫助孩子發展感覺統合，法務部與本署期盼愛與希望的種子在這群孩子的心中逐漸發芽茁壯，為我國社會挹注正向溫暖能量。

▼法務部與本署期盼愛與希望的種子在這群孩子的心中逐漸發芽茁壯，為我國社會挹注正向溫暖能量。（圖／法務部矯正署提供）

▲▼法務部矯正署。（圖／法務部矯正署提供）

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