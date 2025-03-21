閱讀點亮新生！　雲林縣府攜手雲二監打造書香新據點

▲雲林第二監獄與縣府文官處合作為雲二監的收容人帶來了全新的機會與希望，也讓收容人體會到知識的寶貴，以及資源共享所帶來的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林第二監獄與雲林縣政府於昨（20）日正式簽署「通閱合作備忘錄」，攜手共同打造監獄收容人閱讀的新據點，為收容人提供重新振作的知識力量。此次雙方合作不僅是協助收容人圖書閱覽的活動，更是透過閱讀與知識的力量，為曾經迷途的他們開啟新生的契機。

雲林縣政府文化觀光處將定期挑選文學、科學、心理勵志、名人傳記等優質書籍，專人宅配至雲二監圖書室，並定期提供更換書目的服務，雲二監收容人透過填寫申請單即可閱讀，再次開發自身無窮盡的生命潛力，重塑未來能量。

▲雲林第二監獄與雲林縣政府於昨日正式簽署「通閱合作備忘錄」。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲二監典獄長林豐材表示，「改變是緩慢的，但可透過閱讀與努力，重新改造任何不好的習性，這次透過雲林縣政府文化觀光處圖書資源的挹注，讓收容人重新定義自己，出獄後能帶著正向意念展開新人生。」合作不僅為雲二監的收容人帶來了全新的機會與希望，也讓收容人體會到知識的寶貴，以及資源共享所帶來的力量，迎接嶄新的開始。

雲林縣政府對此同樣高度重視，並承諾提供最優質的書籍與服務。縣長張麗善表示，期望透過合作，讓收容人透過書籍汲取知識，找到內心的力量，並在未來重新擁抱社會。文化觀光處處長陳璧君指出，縣府致力於打造無障礙的知識環境，並透過縣府「微冊角落」計畫及縣內書籍通閱免費服務，將閱讀資源延伸至監所、醫療院所與偏鄉據點，讓書籍成為社會共融的重要橋梁。

▲雲林縣政府文化觀光處將定期挑選文學、科學、心理勵志、名人傳記等優質書籍，專人宅配至雲二監圖書室。（圖／記者游瓊華翻攝）