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溫馨全壘打！台鋼雄鷹主場首創視障棒球館　金鐘常勝軍共敲暖音符

▲台鋼雄鷹棒球隊在主場舉辦視障棒球體驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台鋼雄鷹棒球隊在主場舉辦視障棒球體驗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

深耕在地，持續以行動展現關懷的台鋼雄鷹職業棒球隊，在19日主場賽事中溫馨呈獻全新公益企劃「視障棒球館」。球團誠摯邀請超過六十位視障朋友及其陪同者蒞臨球場，透過細膩的聲音引導與熱情的現場氛圍，共同「聽見」一場充滿感動的棒球賽事，寫下台灣職棒史上首頁以聽覺為核心的無礙觀賽體驗。

本次別具意義的公益活動，由台鋼雄鷹領隊劉東洋先生代表球團發出溫暖的邀請，串聯社團法人高雄市盲人福利協進會、中華民國身障棒壘球協會、以及高雄市123視障追風協力車協會等三大視障關懷單位，攜手促成這場溫馨且充滿關懷的參與行動。

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活動當天，處處可見溫暖。知名飲料品牌「五桐茶」貼心贊助全場飲品，為來賓消暑解渴；漢堡王則準備了美味可口的中餐，讓大家在觀賽之餘也能享受美食。離場時，喜憨兒基金會更精心準備了愛心餐盒，將這份溫暖的心意延續下去，讓每一位貴賓不僅感受到棒球的熱情，更被社會的溫情緊緊包圍。

▲台鋼雄鷹棒球隊在主場舉辦視障棒球體驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台鋼雄鷹棒球隊在主場舉辦視障棒球體驗，現場由「山的孩子」來演唱。（圖／記者吳奕靖翻攝）

比賽開場前，由充滿活力的「山的孩子」表演團體真情獻唱〈你是我的花朵〉、〈追追追〉等歌曲，以旋律替活動注入蓬勃朝氣。中場時分，視障音樂人鄧元生先生則以悠揚的薩克斯風樂音，深深觸動現場每一位聽眾的心弦。而活動的壓軸，則由金鐘獎肯定的《灰姑娘音樂製作有限公司》節目團隊引領全場觀眾，一同溫馨合唱經典歌曲〈你是我的眼〉，真摯的情感在球場中緩緩流淌，為這充滿愛的一天畫下最溫情的句點。

這場溫馨活動的順利舉辦，亦衷心感謝高雄市政府運動發展局與澄清湖棒球場提供完善的場地與行政協助，讓這份公益的種子能在城市中溫柔地生根發芽，照亮更多朋友的生活。台鋼雄鷹領隊劉東洋強調：「棒球不僅僅是競技，更是連結社會的溫暖橋梁」。未來，球團將持續秉持這份信念，推動更多元、無礙、且充滿包容的觀賽體驗，讓棒球的熱情，溫暖地傳遞到城市的每一個角落，連結每一顆渴望的心。

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