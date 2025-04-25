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富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂

消費中心／綜合報導

富藝斯將於今年五月底舉行香港春季拍賣，涵蓋「現代及當代藝術：晚間和日間拍賣」與「名錶薈萃－香港XX」等專場。為讓台灣觀眾搶先欣賞拍品，富藝斯將於5月3日至4日，在BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦春季拍賣預展，精選多件藝術與鐘錶佳作展出。2025年，富藝斯亦將迎來立足亞洲十週年的重要里程碑，誠摯邀請各界共襄盛舉。

本次預展焦點之一，是美國當代藝術家喬治·康多（George Condo）的作品。他擅長運用抽象與具象元素，來營造超現實的心理肖像。此次展出的《Blues in F》尺幅偌大，人物在層疊的紫羅蘭色背景中若隱若現，展現人類心靈的複雜性。康多透過幽默且充滿張力的視覺語言，挑戰觀眾感知，激發對混沌與和諧本質的深層思考。

富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂（圖／富藝斯提供）

喬治·康多 ， 《F藍調》， 油彩 畫布， 2021年2月作， 203.2 x 177.8 公分
估價：12,000,000 - 20,000,000港元

東方藝術部分，將展出中國二十世紀重要藝術家吳冠中的《春秋》。此作以獨特的構圖與色彩語言，詮釋季節變換與生命流轉，展現藝術家對自然與人生的深刻體悟。此外，日本當代藝術家加藤泉的經典人物雕塑也將現身，其作品融合小動物元素與人形雕塑，透過精湛雕刻與強烈情感張力，探討現代人類情感與自然之間的關係，引發觀者對身份、情感與自我的思考。

富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂（圖／富藝斯提供）

吳冠中 ，《春秋》 ，油彩 畫板 ，1994年作 ，50 x 60 公分
估價：3,800,000 - 4,800,000港元

富藝斯,春季拍賣,現代藝術,當代藝術,名錶,拍品（圖／富藝斯提供）

加藤泉 ，《無題》，木材 、塑膠模型、軟乙烯、石材、線、壓克力、不鏽鋼 ，2022年
160 x 62 x 66 公分
估價：1,800,000 - 2,800,000 港元

本次預展亦將於台灣展示兩款極為罕見且具收藏價值的鐘錶珍品。首先，是來自瑞士的MOULINIÉ BAUTTE & CIE打造的極度精緻且罕見的黃金琺瑯手槍形態香水噴頭。這款香水噴頭不僅是一件極為罕見的藝術工藝品，更蘊含著深厚的歷史與文化意義。除了具備香水噴霧裝置、隱藏式時鐘、鑽石、珍珠、蛋白石及祖母綠等奢華元素外，最為特別的是，這款珍品是專為中國市場量身定制的。18世紀末至19世紀初，西方的奢侈品和精緻工藝品常以定制形式供應給中國的上層社會，尤其是皇室與貴族，無疑具有極高的歷史價值與文化意涵，也反映了中西文化交流的歷史背景。

另一大亮點是百達翡麗經典的3970系列，特別是此次的黃金版，該系列以其卓越的製錶工藝和高複雜功能聞名，這款限量版3970型號搭載著黑色錶盤、寶璣字數字時標及測速圈，具備月相顯示、計時、萬年曆等複雜功能。其寶璣字時標和精緻的黃金錶殼裝飾，使其成為鐘錶愛好者與收藏家的夢幻之選，無疑是珍藏中的瑰寶。

富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂（圖／富藝斯提供）

可歸為 MOULINIÉ BAUTTE & CIE 之作品
極度罕有、非常重要及精緻，黃金琺瑯手槍，備香水噴霧裝置、隱藏式時鐘、鑽石、珍珠、
蛋白石、祖母綠，專爲中國市場製做，約1800年製。附原裝鑰匙
估價：HKD 800,000-1,600,000

富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂（圖／富藝斯提供）

百達翡麗，型號3970EJ-029，極度罕有精美，黃金計時萬年曆腕錶，備月相顯示、
黑色錶盤、12點位置寶璣字時標、測速刻度，約2019年製。附原裝證書、備用底蓋、調整筆、錶盒
估價：HKD 3,000,000-5,000,000

富藝斯2025年香港春季拍賣
名錶薈萃：香港XX
現代及當代藝術：晚間和日間拍賣

台北預展
5/3（六）～ 5/4（日）11am～6pm
BELLAVITA寶麗廣塲《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號B1

參觀查詢
電話：(02) 2758-5505
電郵：taiwanoffice@phillips.com
phillips.com

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