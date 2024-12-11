銀座離奇竊案！「詭異手」隔牆穿出　14支名錶全沒了

▲「詭異手」隔牆穿出，14支名錶全沒了。（翻攝ANN NEWS影片）

圖文／鏡週刊

日本銀座一間名牌買取店上個月發生一起離奇竊案，監視器畫面拍下一隻手突然隔牆「伸出」，猶如恐怖片一般，後來店內14支名錶不翼而飛，全案經過近1個月後終於偵破，涉案的俄羅斯人於出境前被捕。

根據《朝日電視台》《NHK》報導，銀座一棟大樓的某間名牌商品「買取店」，11月17日凌晨2時30分許，牆壁遭人破壞，接著一隻「手」隔牆穿出，從店中偷走14支、價值達600萬日幣（約新台幣128.7萬元）的勞力士、歐米茄等名錶。

全案經過警方追查，終於在本月9日於羽田機場逮捕1名準備出境潛逃的36歲俄羅斯人羅曼（Kotelnikov Roman），而他來日本時間也跟案發時間吻合，他11月中旬抵日，並住在東京友人家中。

此案一開始曾懷疑有中國竊盜集團「爆竊團」有關，後來才排除，經查羅曼疑透過電鋸、電鑽等從樓外破壞牆體「開洞」，接著伸手行竊。

▲36歲俄羅斯籍犯嫌遭捕。（翻攝ANN NEWS影片）

不過羅曼接受偵訊時不願鬆口，宣稱自己是來日本觀光，要等律師來再說等，警方也懷疑10月東京所發生的另一起類似案件與他有關，因為當時羅曼正巧也在日本，全案正由警視廳追查中。



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