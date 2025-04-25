生活工藝館6工藝師進駐　工藝中心「辦桌」邀民眾齊享文化饗宴

▲工藝中心新進駐工藝師於「工藝辦桌·文化饗宴」南投特別場齊聚一堂。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心日前舉辦「工藝辦桌·文化饗宴」南投特別場，融入辦桌宴席文化的概念，並以輕鬆下午茶的方式，邀請工藝中心生活工藝館進駐工藝師擔任桌長，以桌面為展場、精彩工藝品為「佳餚」，由藝師分享經營與創作的想法，讓民眾近距離認識工藝匠人，親身體會工藝創作的精粹。

工藝中心主任陳殿禮主任指出，該中心生活工藝館規劃有「工藝體驗教學坊」，徵選優秀工藝師進駐進行工藝教學、品牌經營與創作，今年度重新徵選6位優秀工藝師進駐，並已於日前對外營運；本次辦理「工藝辦桌·文化饗宴」南投特別場活動，以迎接工藝師進駐，並邀請民眾參與，共同探索工藝的美好與價值。

工藝中心介紹，6位新進駐工藝師分別是來自「藏知工坊」並師承國寶藝師李榮烈的簡嘉儀藝師，專精於竹編工藝與籃胎漆器技藝；「金禾製造所」的胡少中藝師，重新詮釋新世代的金屬工藝，作品主要以當代金屬工藝創作為主並遊走於「物件」與「空間」之間；而「漆道坊」梁晊瑋藝師則秉持「工藝，是日常生活的推延，屬於生活的一部份」之精神，汲取各種生活事物作為創作元素。

「樹藝工坊」的李永謨藝師擅長以樹皮、葉脈、果實創造出各式各樣栩栩如生的昆蟲、動物、花卉等；「蘿倫美學空間」的葉千華藝師出身於專業陶藝雕塑與版畫藝術領域，致力於陶藝與版畫創作並推廣工藝融入日常；來自「安染工坊」的劉俊卿則是具有十餘年植物染教學及產品設計工作經驗的資深工藝師，曾獲無數編織工藝創作類別獎項。

工藝中心誠摯邀請民眾與家人一同走進工藝中心，感受每位工藝師的獨特魅力與工藝創新精神，一起將工藝融入日常，享受漫活的生活藝術。