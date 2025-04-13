霸道命令「衣服、舌頭、抱我」硬上學妹　噁男學長下場曝

▲南投一名研究生性侵大一學妹，遭判3年3月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名李姓研究生和大一學妹在租屋處喝酒，突然用嚴厲語氣命令學妹「衣服」、「舌頭」、「抱我」，同時強行脫她衣服、親吻、抱上床性侵得逞，嚇得學妹不斷顫抖，離開租屋處後在路邊大哭。李男挨告後不認罪，想和學妹調解遭拒，全案經南投地院審理，判定李男犯強制性交罪，處3年3月徒刑。可上訴。

判決指出，李男就讀研究所，和年僅18歲的學妹美美(化名)於2023年9月24日21時許，一起在李男租屋處喝酒，李男趁機在沙發上強吻美美嘴唇，再命令她脫掉上衣、撫摸胸部，指侵得逞，接著不顧美美用手推拒，仍將她強抱上床性侵，事後被美美告上法院。

庭審時，李男承認和美美發生關係，但否認有強迫她，辯稱美美主動提議喝酒，當天她穿長褲並說自己過敏，將褲子捲到大腿處搔癢，他便提供短褲給她換穿，美美直接在他面前脫掉長褲，他見狀開始撫摸美美，並說「衣服」，美美就自己舉起雙手讓他脫衣服，他說「舌頭」，兩人就舌吻，他說「抱我」，美美就自己把手勾在他脖子上，他輕拍美美臀部，美美就自己轉身把臀部抬高，發生關係過程美美都有抱他。

李男說，完事後兩人各自滑手機到晚上10點，另名學長來接美美回家，整個過程他和美美雖沒有對話，但美美的肢體語言以及當下的氛圍，讓他感覺是自然而然發生的，李男甚至在偵查時稱美美「呻吟還滿大聲」的。

不過美美表示，她不記得有皮膚癢、也沒穿過李男的褲子，李男的體型和她差很多，當時李男用很嚴厲的語氣說「衣服」、「舌頭」、「抱我」，動作又很突然，「我是第一次碰到這樣的事情，我真的不知道怎麼辦。我當下也很害怕，我還一直發抖」、「李男在床上一直拉扯我，當時我有任何的反抗都會被拉回來」。

當天來接美美的學長也作證，案發時他收到美美訊息說「我很害怕、他現在一直看我怎麼辦、我好害怕、我根本不知道這是哪、他（李男）很突然我推不走、我只希望他不要再碰我了、我很怕他發現我現在跟別人聯絡、我快不行了、我現在手超抖」，看到美美時，美美已嚇到講不出來，也有一陣一陣的哭跟發抖，有點小崩潰。案發後美美在路邊大哭，關心她的路人也證稱，「她一直哭及發抖，然後就說她下面很痛」等語。

法官審理，檢視相關證據後，認為李男雖提出當晚他在9時41分至10時25分間，觀看其他許多YouTube影片作證，然而同時美美也正傳送求救訊息，處於害怕的狀態，且李男自承「我第一次要親吻美美的嘴巴的時候，她有微微後退」、「我沒有明確詢問美美可否與我發生性行為、也沒有經過她明確同意等語」等語，判定李男犯行屬實，審酌美美無意願調解，李男休學在民宿工作等情，依他犯強制性交罪，處3年3月徒刑。可上訴。

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