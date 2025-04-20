改裝車呼嘯噪音擾民！南投警信義山區大執法　取締違規61件

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投信義鄉山區道路有改裝噪音車呼嘯擾民，刺耳迴音格外令人不舒服，也危及用路人安全，警方假日大執法，合計開罰61件違規，並蒐證通報噪音車6部接受召回檢測， 維護山區民眾安寧及用路人安全。

▲改裝噪音車呼嘯擾民，信義山區假日大執法取締違規61件。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投信義警分局於台21線新中橫公路、台16線等2條進入信義山區主要幹道，規劃2次假日為期5天的交通大執法，動員警力91人次，執行15班次路檢稽查、測速照相勤務，並結合環保局、監理站聯合稽查，共計舉發違規61件，其中超速19件、無照駕駛11件、變更車身底盤4件、使用註銷牌照4件、車輛排氣當場檢測不合格3件、未繫安全帶14件、未戴安全帽3件、超載、逆向、任意駛出邊線各1件，另外通報噪音車召回檢驗6部。

信義鄉省道台21線新中橫公路往玉山國家公園塔塔加風景區及台16線往地利、雙龍等村落，每逢假日常湧入大量車輛進入信義鄉前往各旅遊景點，為防制危險駕車行為，同時避免非法改裝車輛刺耳的引擎聲及排氣管聲影響民眾居住安寧，信義警分局於4月規劃2次的假日大執法，合計執行15班次交通稽查、測速照相勤務，19日更結合環保局、監理站執行「環、警、監」聯合稽查，合計開罰61件違規，並蒐證通報噪音車6部接受召回檢測， 維護山區民眾安寧及用路人安全。

分局長邱逸樵表示，警方執法沒有假期，信義警分局將持續針對民眾反映改裝噪音車輛常行駛區域或危險駕車路段加強巡查，加強取締各類交通違規行為，以防止事故發生，維護用路人安全及居民安寧的生活品質。