特別條例會擴大或收歛？　卓榮泰：若衝擊很大會做另外考量

▲行政院長卓榮泰說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

為因應川普對等關稅新制，行政院經盤整後，於今（24日）院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達4100億。考量川普政策的變動性，規模是否會收斂或擴大？院長卓榮泰說，未來若經談判爭取能得到國家最大利益，或許產業界的衝擊不需要這麼多，就會一一撙節使用；若衝擊很大的話，當然國家會做另外的考量。

卓榮泰指出，此次特別條例共10項重點，要提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育，挹注台電、健保基金及勞保基金，還有加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

卓榮泰進一步說明，關於國土韌性安全的預算是1500億；經濟韌性從原本的880億增加50億，來到930億；社會支持面，撥補健保200億、撥補勞保100億、挹注台電財政健全1000億、弱勢族群關懷170億、高等教育人才培育200億，整體來到1670億。

卓榮泰說，這項特別條例以及未來的特別預算所需的財源，依照條例的第6條，會全數移用前年度歲計賸餘支應。實施的時間會回溯到今年的3月12日，施行到2027年12月31日，將近2年9個月時間。

由於美國關稅政策仍持續變動，後續預算編列會納入考量收斂或擴大範圍？卓榮泰說，特別條例所寫的4100億是上限，未來經過談判團隊極力爭取能得到國家最大利益，或許產業界的衝擊不需要這麼多，就會一一撙節使用，如果衝擊很大的話，當然國家會做另外的考量。

卓榮泰表示，現在寄望的是，4月11日跟美方進行第一次視訊會議後，希望在更好、更快速、更佳的時間內，能直接有效談判，談判出來的結果對產業界造成最小的衝擊，這項上限就會是上限。