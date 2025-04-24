綠島醫療待接棒　台東縣府啟動應變機制守護離島健康

▲綠島醫療人力挑戰升溫，台東縣府聯手中央積極應對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應近期立法院關注綠島衛生所醫師人力配置議題，台東縣政府24日表示，綠島目前雖僅有一所衛生所與一家診所提供基本醫療，但透過中央「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」與台東馬偕醫院合作支援，已建立24小時醫療服務體系。面對未來支援醫師即將退休等人力變動挑戰，縣府與衛福部正密切協商因應對策，力求穩健銜接，守護離島居民健康無虞。

根據台東縣衛生局說明，綠島衛生所原編制醫師3人，自2022年起即長期缺額1人。由於近年離島公費醫師未有派返綠島，且公開徵聘屢無投件，導致醫療人力補充困難。為解決燃眉之急，縣府自111年3月起協調台東馬偕醫院進行醫師支援，成功維繫綠島醫療體系的基本運作。

不過，馬偕醫院支援醫師預計將於2026年3月退休，未來可能影響夜間與假日值班安排。對此，台東縣政府已提前掌握情勢，並與中央展開人力媒合、派駐年限折抵等多元對策的評估與研擬，避免服務出現中斷風險。

台東縣長饒慶鈴強調，離島地區居民健康權益不容打折，縣府將責無旁貸地優化醫療資源的可近性與連續性。她已指示衛生局強化整體人力規劃，同步透過中央資源爭取與在地協作雙軌推動，進一步穩固24小時急診服務。

此外，衛生局亦持續盤點區域內支援量能，並探索彈性派駐、輪調合作等創新策略，擴大醫療人力補充來源。衛生局重申，將以居民健康為優先目標，積極強化支援配置，確保綠島鄉親在第一時間就能獲得適切、穩定的醫療照護。