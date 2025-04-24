周旋軍官、醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷　台東女險遭詐

▲六旬婦遭詐騙險匯款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮一名六十多歲婦人，日前險些落入網路交友詐騙陷阱。所幸她在最後關頭選擇求助警方，經崁頂派出所員警即時識破詐騙手法，成功阻止一場原可能造成金錢損失的詐騙行動。

據了解，這名婦人過去一兩年間透過社群媒體認識多位自稱為外籍機師、工程師、軍官、戰地醫生的男子。其中一名自稱「亞歷克斯」的以色列機師，更宣稱自己因槍傷住院無法使用手機，改由一名「友人」出面聯繫，並稱婦人是其「未婚妻」，要求她匯款數萬元作為醫療費用，承諾日後會償還。

婦人原本因情感牽絆而動念匯款，幸好在猶豫間選擇前往關山聯合所諮詢。崁頂派出所所長徐金祥與值班警員陳奕樺聽完她的敘述後，立即判斷這是典型的「網路愛情詐騙」，並協助她封鎖、刪除可疑帳號，隨即通報165反詐騙專線，成功阻止了這起詐騙事件。

警方指出，詐騙手法日新月異，從早期的中獎通知、冒用親友名義借錢，到近年盛行的「網戀詐騙」，皆層出不窮。詐騙集團經常針對中高齡族群的孤獨心理，以假情感營造依賴關係，再以各種名目誘騙金錢，令人防不勝防。

「網路無真愛，愛情不會來得這麼突然，一切攏是假！」徐金祥所長語重心長地提醒民眾，網路交友須提高警覺，尤其面對金錢請求更需慎重對待，切勿隨意透露個人資料與金融帳戶。警方也推薦民眾多關注「打詐儀錶板」官方網站（https://165dashboard.tw/），掌握最新詐騙手法，提升反詐意識。

關山警分局進一步表示，目前警政署推動的「百斬計畫獎5萬專案」正積極進行，民眾若發現可疑詐騙行為，提供有效線索並協助警方查緝，成功檢舉後可獲得新台幣5萬元獎金。相關資訊可透過「打詐儀表板」中的「百斬行動檢舉車手專區」查詢與檢舉。

警方最後也呼籲，民眾如遇疑似詐騙情況，可立即撥打165反詐騙專線，或親赴鄰近派出所諮詢，以免受騙。同時也希望大家能主動分享詐騙案例給親友，尤其是年長者，共同打造無詐社區環境。