展現原民文化《Mitapi’》台東高商原舞團勇奪全國戲劇特優

▲台東高商原舞團奪全國戲劇特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在傳統與創新交會之處，一場舞台劇讓原住民文化閃耀全場。來自台東高商的原舞團，於4月22日在基隆市表演藝術中心舉行的「113學年度全國學生創意戲劇比賽」中，以原創劇作《Mitapi’》榮獲舞台劇類「特優」榮譽，不僅展現學生卓越的藝術表現，也讓觀眾看見阿美族文化的深情與美麗。

《Mitapi’》一詞源自阿美族語，意指「婚前獻情」，本劇細膩呈現阿美族青年男女在婚姻締結前的文化儀式與情感交流。原舞團結合戲劇、舞蹈與原民歌曲，透過具體而感性的藝術形式，將部落的傳統精神搬上舞台，讓觀眾不僅看到一齣戲，更感受到文化血脈的跳動與族群記憶的傳承。

指導這齣作品的，是台東高商長年深耕原民文化教育的林梅英主任與林蕙瑛老師。兩位教師除了在藝術指導上提供專業支持，更在日常中引導學生從生活中觀察、學習，激發他們對族群文化的認同與創作靈感。這份教育熱忱，化作學生在舞台上的亮眼表現。

台東高商校長林明錚表示，原舞團此次能再度在全國賽事中奪得「特優」佳績，是全體師生長期共同投入的成果。他特別感謝兩位老師的辛勞，以及學生們在課餘與假日持續不懈的努力。他強調，這不只是一次得獎，更是一場文化的自信展現，一次藝術教育與多元文化精神的具體實踐。

原舞團多年來致力於原住民文化藝術教育，透過舞台戲劇為學生提供一個發聲的空間，也讓社會大眾重新看見族語與傳統智慧的現代價值。未來，學校也將持續支持學生從族群文化出發，在創意與表達中找到自我，讓台灣多元族群的故事持續在舞台上發光發熱。