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交通大執法3天開跑　大武警分局力拚違規零容忍


▲台東大武警分局力拚違規零容忍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東大武警分局力拚違規零容忍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

為提升道路交通安全、降低事故發生率，大武警察分局將於4月28日至30日啟動為期三天的「交通大執法」專案勤務，針對六項常見且危害性高的交通違規行為進行強化取締，同時透過宣導活動深化民眾的法治觀念與交通意識。

據了解，專案重點包括取締行人違規、無號誌路口未依規定停讓、轉彎未依規定、酒後駕駛、無照駕駛及未繫安全帶等六大違規項目。警方指出，行人應遵守標誌與號誌指示，並行走在人行道或設有行人穿越道的區域，切勿隨意穿越馬路或路口，以確保自身安全。

針對駕駛行為，警方提醒，車輛行經無號誌路口時，應依「支道讓幹道」、「少線道讓多線道」及「左側車讓右側車」原則行駛，轉彎與變換車道時也應在30公尺前打方向燈，並遵守標線與交通號誌，避免任意轉彎或迴轉造成危險。

此外，大武分局強調，酒後駕車與無照駕駛為重大交通違規，依法將加重處罰。駕駛人應完成監理機關核發的駕照考試，確保合法上路。如飲酒後有移動需求，建議改由未飲酒之家人或友人代駕。駕駛與乘客也都應全程繫上安全帶，保障行車安全。

大武分局長莊于瑩指出，執法期間，各派出所將進駐轄內高風險路段與易肇事路口執行勤務，務求降低事故發生率。警方也將結合各級學校、社區治安會議、教會等在地資源，透過座談與活動加強宣導教育，希望民眾能理解交通規則背後的安全意涵，從而自發遵守。

警方表示，這次交通大執法不只是執法行動，更是一項全方位的安全教育推廣，希望藉由民間與公部門的協力合作，逐步建立起更安全、友善的用路環境。

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