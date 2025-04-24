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魔法牙醫引600陸客來台打工賣淫　陸委會：入境許可辦法沒問題

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台北市魔法牙醫診所涉嫌與旅行社合作，以治療、矯正牙齒名義，在半年內仲介了600多名陸籍人士來台，從事非法打工及賣淫。對於是否考慮修改「大陸人士入出境許可辦法」來杜絕此類亂象，陸委會發言人梁文傑認為，目前看來，許可辦法、審查過程都沒問題，但必須更加注意，因為類似找漏洞的情況常發生。

梁文傑提到，去年在審查魔法牙醫入境台灣的案件時，發現有大量的違常現象，「現在的法規是允許大陸人士來台就醫的，牙醫的部分也是其中一個項目，但牙醫必須要有嚴重性，不能夠只是蛀牙就申請來台灣，這是不行的。」

▼魔法牙醫潘姓院長被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　潘姓院長移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

梁文傑指出，必須是嚴重的牙齒疾病才可以來台，當時在審查魔法牙醫的申請時，發現有大量的異常現象，所以就邀集衛福部、移民署等進行查處，衛福部當時就已經把魔法牙醫診所從可邀請大陸人士來就醫的名單中剔除，「也就是說，魔法牙醫診所當時就失去邀請大陸人士來台就醫的資格了。」

梁文傑說，案件現在已經交給調查單位，調查單位也發現，確實不但在行政上違法，刑事上也違法，所以從刑案的方面去偵辦，「確實有一些醫療診所會跟旅行社合作，過去也發生過好幾個案子，我們認為這樣的狀況都是蠅頭小利，賠上一個診所或醫院的名聲是划不來的。」

對於是否考慮修改大陸人士入出境的許可辦法，梁文傑認為，就目前看起來，許可辦法並沒有問題，審查的過程也沒有問題，但有的時候，同一家診所如果異常申請量非常大，就可以看得出有問題，「在這次個案裡面，我們也是用同樣的審查程序發現問題，所以目前看起來審查程序是不會有問題，但就是在審查過程之中必須要更小心注意，因為類似找漏洞的情況時常會發生。」

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