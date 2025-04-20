邱垂正：港人居留將有新制度　定居增加「國安觀察期」

▲近年有不少香港人移民來台。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正20日表示，香港、澳門人士來台居留將有新制度，類似外國人的永久居留，因為很多港人不一定要申請定居，只是希望可以自由往來台灣。不過，邱垂正也強調，未來港澳人士申請來台定居將提高安全門檻，增加「國安觀察期」，確保整體安全。

邱垂正當天上午參加「台北科技盃愛地球公益路跑」，他在接受媒體採訪時提到，香港局勢一直在改變，香港的人口結構由於被中國大陸刻意「洗人口」，未來申請來台灣的各種居留、定居，將提高各種安全門檻。

▼陸委會主委邱垂正參加路跑活動。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，未來將提供港澳新住民一個新的選擇，類似外國人的永久居留制度，就是長期居留，「很多港人不一定要申請定居，他只是希望工作可以自由進出、往來台灣，所以會有一個新的設計，讓他們可以取得個人式的工作簽證。」

邱垂正說，由於申請定居所需的居留時間拉長，也增加了「國安觀察期」，確保整體安全方面的人流管理，「這對港人而言，是多了一個選擇，對國人而言，也多了一個安全的保障。」

邱垂正強調，中國大陸對台灣的統戰、滲透、分化可說是無所不在、無孔不入，政府正積極進行防衛工作，除了加強安全查核之外，也會加強國安的法制，建立起民主防衛機制，來防止中共對台灣的滲透與分化，「我們會全力以赴，請大家放心。」