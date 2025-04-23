快訊／涉助700陸客來台打工賣淫！檢調搜索約談女牙醫院長等12人





▲北檢指揮移民署與調查局偵辦牙醫診所涉嫌協助陸客來台非法打工案件。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市魔法牙醫診所涉嫌以推動醫療國際化名義，在半年內協助近700名陸客以醫療旅遊名義申請入境，實際上是來台非法打工，甚至從事賣淫行為，台北地檢署23日指揮移民署、調查局等單位，兵分9路搜索牙醫診所等地點，並約談潘姓診所院長與旅行社負責人等12人到案說明。

據了解，位於中山區的魔法牙醫為經營醫療旅遊市場，向衛福部申請加入「台灣醫療及健康產業國際化暨醫療服務國際化轉型計畫」會員機構，然後透過佑金旅行社、飛向旅行社與對岸旅遊業者接洽，提供陸客來台矯正、治療牙齒兼旅遊方案。

但是這些來台「病患」中，有不少人趁著來台期間非法打工，還有部分女子堂而皇之賣淫，直到被查獲在台從事與申請事由不符的行為，引起主管機關注意，衛福部現已將魔法牙醫從國際轉型計畫中除權，但估計從2022年12月到2023年5月間，已有700名陸客因此順利申請入台。

台北地檢署檢察官鄭少珏23日指揮移民署北區事務大隊台北市專勤隊、調查局台北市調處，搜索魔法牙醫、佑金旅行社、飛向旅行社等9處地點，並通知潘姓女院長及旅行社負責人等10名被告和2名證人到案，全案朝違反《兩岸條例》意圖營利使大陸人民非法入台，及《刑法》偽造文書等罪嫌方向偵辦。