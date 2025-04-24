嘉義基督教醫院院史館盛大開啟　再現感動人心的故事

▲嘉義市衛生廖育瑋局長(右4)、嘉基陳煒院長(左3)與五位退休美國宣教護理師合影，共同開啟院史館歷史長廊

。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院為慶祝創院67週年，24日特別舉辦「院史館重啟暨新書發表」，特別邀請嘉義市衛生局廖育瑋局長蒞臨，與院長陳煒共同主持院史館重啟儀式，象徵醫療與社區、歷史與現代的再度交會。

活動在嘉基院史館前展開，由嘉基退休員工詩班獻唱詩歌揭開序幕，溫暖動人的旋律喚起現場嘉賓對過去歲月的集體記憶。隨後由嘉義市衛生局廖育瑋局長 與院長陳煒、院內多位主管及嘉賓共同見證重啟儀式，氣氛感人。

廖育瑋局長致詞中表示：「嘉基67年來深耕地方，不僅是醫療專業的典範，更是關懷人心的力量。今天看到這棟紅磚建築被修復再啟用，從建築、記憶到價值的保留與延續，都是我們地方文化傳承的重要資產。嘉基不只是醫院，更是這座城市生命故事的一部分。」

嘉基院史館所在建築落成於1962年，為一棟3層樓的西洋風格紅磚建築，原為宣教護理師宿舍，此次修繕不僅保存歷史建築原貌，更依據當年照片與文獻細緻地複刻宿舍內部陳設，使空間既承載歷史，又具備現代展示與員工休憩功能。院長陳煒表示，「這不僅是空間的重啟，更是信仰與愛的再現；這棟建築，是嘉基歷史的見證者；我們透過重新整修使用，來紀念宣教士的奉獻，也喚起退休同仁對過去的深刻記憶」。

記者會現場，五位來自美國的早期宣教護理師—吳台麗、柯白蕊、施蓮如、葛與孟琳達女士，也特地回到嘉基參與盛會。她們曾在此宿舍生活、在嘉基服事多年，對這棟建築充滿感情。她們感性表示：「每次回來都一定會來這裡看看，這裡不只是宿舍，是我們的第二個家。」回憶起當時任護理部主任、備受敬愛的傅珍珠教士，曾長年居於此地，每年聖誕節她會親手準備餅乾與咖啡，邀請全院同仁歡聚，成為許多員工心中溫暖不變的回憶。為了重現這份情感連結，院史館特別打造「宣教士生活空間展示區」，讓歷史能被看見，再次觸動人心。

▲嘉基院史館內保留早期美式風格的壁爐。（圖／嘉義基督教醫院提供）

五人回憶道，「當年下夜班後會與傅教士一起讀經、禱告，為醫院守望。住在對面小兒麻痺病房的兒童，會出現在宿舍前以甜美的笑容跟我們打招呼，偶爾連蛇也會突然出現跟我們問好，雖驚嚇卻也充滿生活趣味。」如今看到院方細緻還原當年寢室擺設，令她們感動不已，彷彿回到了1970年代的青春歲月。

嘉基此次也同步發表院史叢書《因愛．純粹》、《心之所向》，由前中研院台灣史研究所檔案館典閱組組長、史學專家劉淑慎撰寫。書中以詳實筆法紀錄嘉基從創院院長戴德森醫師、多位宣教士拓荒時期，到在地醫療團隊接棒的發展歷程，見證一段段平凡卻深刻的醫療史詩。

▲ 嘉基陳煒院長介紹，院史館設有員工休憩區 。（圖／嘉義基督教醫院提供） 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

陳煒院長表示，「歷史是文化的根，我們不僅重啟一棟老屋，更重啟嘉基人傳承的精神價值。目前嘉基所擁有的一切，都是靠著前輩們點點滴滴的奉獻累積而成，未來我們也將持續承擔『用愛多走一里路』的使命，繼續為這塊土地付出。」院史館的重啟，不只是建築的再生，更是文化記憶與信仰傳承的接力。嘉基以67年醫療歲月為基礎，從歷史中汲取前行的力量，繼續為嘉義地區帶來希望與關懷。