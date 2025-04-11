國際級音樂盛宴！　蘇顯達與林晏馳攜手演繹經典樂章

▲▼ 國際級音樂盛宴登場！蘇顯達與林晏馳齊聚嘉基獻藝 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院邀請國際知名小提琴家蘇顯達與鋼琴家林晏馳，將於2025年4月16日（星期三）晚間在路加堂國際會議廳(嘉義市保健街100號)舉辦一場高水準的音樂饗宴，免費入場，歡迎熱愛音樂的民眾踴躍參與，一同沉浸在經典樂章中，享受春日夜晚的藝術之旅。

享譽國際的小提琴大師蘇顯達自幼展現驚人的音樂天賦，畢業於法國巴黎師範音樂院，獲得最高級小提琴及室內樂獨奏家文憑，師承世界著名音樂家謝霖（Henryk Szeryng）與普雷（Gérard Poulet）。旅法期間，他不僅擔任巴黎師範音樂院樂團首席，更受邀加入百年歷史的巴黎市Concerts Lamoureux交響樂團，足見其精湛技藝備受肯定。

返國後，蘇顯達活躍於國內外音樂舞台，曾與紐約愛樂室內樂團、俄羅斯國家管弦樂團、英國室內樂團等國際級樂團合作，演出足跡遍及世界各大音樂殿堂。憑藉深厚的演奏功力與豐沛的音樂情感，屢獲殊榮，包括金曲獎「最佳古典唱片」、「最佳演奏人」，並於2016年榮獲吳三連獎「藝術獎」，成為該獎首位獲獎的演奏家。蘇顯達也多次於總統府及國宴場合演出，堪稱台灣音樂界的傳奇人物。

除了演奏成就，蘇顯達亦致力於音樂教育三十餘年，曾任國立臺北藝術大學音樂系主任及音樂學院院長，榮獲「終身特聘教授」榮銜。他熱心推廣古典音樂，主持愛樂電台節目《迷人的小提琴世界》，向大眾傳遞小提琴的獨特魅力。

此次音樂會中，蘇顯達將與實力鋼琴家林晏馳攜手合作，演奏多首膾炙人口的小提琴與鋼琴經典曲目。兩位音樂家將以高度默契與精緻詮釋，引領聽眾穿梭於樂曲情境之中，感受音符之間流動的情感與張力。

嘉基表示，舉辦這場音樂會旨在豐富地方藝文生活，透過頂尖藝術家的現場演出，讓民眾近距離體驗音樂之美，療癒身心、陶冶性靈。這場難得的大師級音樂盛宴，不僅是視聽上的饗宴，更是一場跨越語言的心靈對話。嘉基誠摯邀請所有音樂愛好者一同參與，在優雅琴聲中共度一個難忘的夜晚。演出當日18:30起開放免費入場，座位有限，建議提早到場入席。