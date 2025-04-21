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世界病理專家齊聚　嘉基醫院舉辦國際病理研討會

▲▼ 嘉義基督教醫院舉辦「國際病理研討會」 聚焦高發癌症診斷新知 連結全球病理專家 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院舉辦「國際病理研討會」， 聚焦高發癌症診斷新知 ，連結全球病理專家 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著台灣癌症發生率持續攀升，病理診斷在癌症防治與臨床決策中扮演愈加關鍵的角色。為強化病理專業與臨床應用的接軌，嘉義基督教醫院將於2025年4月19日至20日舉辦「2025國際病理研討會：病理新知分享」（2025 International Surgical Pathology Symposium: Pathology Updates at Chia-Yi Christian Hospital），邀請來自多位美國、日本及台灣等地病理領域專家，共同探討肺癌、甲狀腺癌、黑色素瘤等重大癌症的診斷趨勢與實務挑戰。

▲▼ 嘉義基督教醫院舉辦「國際病理研討會」 聚焦高發癌症診斷新知 連結全球病理專家 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基病理國際研討會與會有(前排左至右)嘉基副院長林明憲、梅約醫學中心的Dr. Lori Erickson、吳聰德教授(Dr. Tsung-Teh Wu)、院長陳煒、Dr. Linda Dao、羅穎駿副教授(Dr. Ying-Chun Lo)、Dr. Yajue Huang，以及來自日本病理權威Dr. Toshitetsu Hayashi(二排左3) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

根據衛生福利部公布「111年癌症登記報告」，國人罹癌人數增加，肺癌連續2年為首位，新發生癌症人數為13萬293人，發生率最高的癌症分別為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、子宮體癌；值得注意的是，甲狀腺癌的發生率近年快速上升，2022年為全體癌症第九位、女性癌症中排名第四。此外，黑色素瘤雖屬相對少見癌別，但惡性程度高、易轉移，需高度警覺與準確診斷。

研討會將於嘉基路加堂戴德森國際會議廳舉行，由嘉基病理科主辦、台灣病理學會協辦，議程涵蓋肺癌分子檢測、甲狀腺病變診斷策略、婦科與唾液腺病理、血液腫瘤診斷趨勢、黑色素瘤分類標準等主題，內容豐富且貼近臨床需求。除主題演講外，研討會亦安排座談與臨床案例討論，鼓勵跨國跨院間知識交流與互動學習。嘉基長年推動醫學教育國際化，藉由此類國際型會議持續強化南部地區與全球醫療體系的連結。

▲▼ 嘉義基督教醫院舉辦「國際病理研討會」 聚焦高發癌症診斷新知 連結全球病理專家 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基院長陳煒致詞歡迎與會嘉賓 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基病理科主任董俊良醫師指出，隨著癌症類型及診斷技術不斷演進，病理科醫師需持續精進專業知識。此次研討會匯聚國際病理學界頂尖專家，針對實務挑戰與診斷更新進行深度分享，協助第一線醫療人員掌握最前沿技術，提升診斷準確率，從而改善病患治療成效。

▲▼ 嘉義基督教醫院舉辦「國際病理研討會」 聚焦高發癌症診斷新知 連結全球病理專家 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲梅約醫學中心Dr. Lori Erickson 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

此次講者陣容包含來自美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）的吳聰德教授(Dr. Tsung-Teh Wu)、羅穎駿副教授(Dr. Ying-Chun Lo)、Dr. Lori Erickson、Dr. Yajue Huang、Dr. Ray Guo、Dr. Linda Dao，以及來自日本與台灣的病理權威如Dr. Toshitetsu Hayashi與陳建欽副教授(Dr. Chien-Chin Chen)等，皆在其專業領域具有深厚經驗與國際聲譽，並在各別的癌症領域都有相關的研究和整理最新的進展。

▲▼ 嘉義基督教醫院舉辦「國際病理研討會」 聚焦高發癌症診斷新知 連結全球病理專家 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲梅約醫學中心Dr. Yajue Huang 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長陳煒強調，在癌症高發、醫療技術迅速發展的時代，癌症防治日益重要，作為南部區域教學醫院，我們深知專業培育與國際接軌的重要性。藉此次國際病理研討會帶來世界級學術資源，持續強化國內病理專業實力，深化臨床應用與國際合作，也為台灣癌症照護品質注入新動能，為全台的醫療界注入新知與活力，也展現嘉基在精準醫療及醫學教育上不斷突破的決心。

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