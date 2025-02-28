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嘉基醫療創新與病人安全新思維座談 　激發醫療新思維

▲▼ 醫療創新引領病人安全新趨勢 嘉基 映後座談會激發醫療新思維 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 醫療創新引領病人安全新趨勢 嘉基 映後座談會激發醫療新思維 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

病人安全是現代醫療的核心議題，醫療創新則是提升病人安全的重要推動力。嘉義基督教醫院日前舉行的《The Pitch醫療創新與病人安全的下一站》紀錄片映後座談會，吸引了眾多醫療專業人士與公眾參與，期在透過影片展示最新醫療創新，成為跨界交流的平台，共同探討病人安全的新趨勢。

▲▼ 醫療創新引領病人安全新趨勢 嘉基 映後座談會激發醫療新思維 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基陳煒院長、仁愛基金會廖明義董事長、嘉基副院長劉中賢、彭安娜顧問、醫療品質部方前量部主任(左至右) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

《The Pitch》紀錄片由知名導演邁克•艾森伯格執導，由多位國際知名醫療專家與創新領袖共同參與製作，深入探討當今醫療領域如何透過科技與創新改善病人安全，涵蓋了人工智慧輔助診斷、遠距醫療技術、病人數據管理與精準醫療等主題。透過生動的案例、專家訪談，探討科技如何革新醫療，並強調團隊合作在提升病人安全中的重要性。紀錄片導演表示：「希望這部記錄片成為各界交流的橋樑，引發對病人安全議題的更深入討論，並激發出更多創新解決方案。」

該片由仁愛基金會獨家取得今年在台繁體中文版權，嘉義基督教醫院也爭取到嘉義地區播映的機會，嘉義市政府衛生局副局長莊美如應邀出席表示政府對於病安議題的重視；紀錄片放映後舉辦映後座談會，邀請詹廖明義董事長、嘉基陳煒院長、劉中賢副院長、醫療品質部彭安娜顧問及醫療品質部方前量部主任等醫療專家，分享了該院如何透過跨領域合作與最新臨床技術，提升病人安全與醫療品質的經驗，並強調醫病合作在醫療過程中的重要性。

▲▼ 醫療創新引領病人安全新趨勢 嘉基 映後座談會激發醫療新思維 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲映後座談會，由醫療專家分享提升病人安全與醫療品質的經驗。（圖／嘉義基督教醫院提供）

座談會中強調，未來病人安全的挑戰將更加多元化，包括數據隱私、遠距醫療的風險管理與臨床決策的數據依賴性問題。與會者一致認為，病人安全的提升必須依賴於創新技術與人文關懷的雙重發展。

▲▼ 醫療創新引領病人安全新趨勢 嘉基 映後座談會激發醫療新思維 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲參加《The Pitch醫療創新與病人安全的下一站》紀錄片映後座談會人員報到。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長陳煒表示，病人安全的核心在於以病人為中心的全人照護，藉由透過更多創新科技的輔助，將病人的安全風險降到最低，並持續教育病人自我管理與防護的能力，根據最新的病人安全趨勢顯示，醫療創新不僅僅是技術的突破，更需要促進病人的主動參與，讓每位病人成為自身健康管理的重要角色。

透過此次活動，醫療界希望能夠激發更多的創新思維，並透過跨領域的合作，實現病人安全與醫療品質的全面升級。

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