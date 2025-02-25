小兒髖關節發育不良　嘉基提醒出生6個月內是治療黃金期

▲嘉基小兒骨科團隊解決重視小兒髖關節發育不良的問題，左至右：姚樹鑫醫師、陳煒院長、個案家長(2位)、陳俊和醫師、吳宗祐醫師、楊正三副院長、劉中賢副院長、江振豪部主任。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



一名六個月大的女嬰成功克服髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of the Hip, DDH），經歷石膏復位固定及手術治療後恢復良好，經過多年的追蹤，皆可正常行走、跑、跳與成長；此例展現專業醫療團隊的協助與家屬積極配合的重要性，成為治療的成功典範，今日(25日)特舉辦「『髖』心守護每一步，小兒髖關節醫療照護記者會」，提醒更多家長重視早期診斷與治療。

活潑愛跳舞的朱小妹妹，很難想像嬰兒時期的她因髖關節發育不良，歷經矯正與手術的挑戰；因其父母在日常照顧中，發現她的左腿活動受限且兩腿長度不一，隨即帶她至嘉基就診，經由小兒骨科陳俊和醫師詳細檢查及超音波影像診斷，確認為髖關節發育不良及脫臼，因髖關節髖臼與股骨頭無法正常對位，若未及早治療，成長過程中可能導致行走困難、疼痛，甚至早期關節炎等問題。

嘉基小兒骨科醫療團隊針對女嬰的情況制定了詳細的治療計畫，起初，醫師嘗試以石膏復位固定，幫助髖關節恢復正常對位。經過一年觀察，雖復位效果良好，但髖關節的包覆性仍不足，隨即進一步進行截骨矯正手術，修正關節結構並加強穩定性，手術過程順利，術後配合石膏固定與物理治療，女嬰髖關節功能逐步恢復正常，經數年的追蹤觀察，現在已能自由行走與活動，生活品質大幅提升。

▲個案家長陳女士(左1)、朱先生(右1)感謝陳俊和(左2)與姚樹鑫(右2)醫師。（圖／嘉義基督教醫院提供）

骨科姚樹鑫醫師表示，根據統計每千名新生兒就有1位罹患小兒髖關節發育不良，女寶寶罹患率比男寶寶高，若家族成員有「髖關節發育不良」的病史，寶寶就可能屬於罹患「髖關節發育不良」的高危險群，出生六個月內是治療黃金期，若未儘早發現與處理，可能導致日後的運動功能障礙。為了提高早期篩檢率，本院小兒骨科團隊整合資源，提供專業的檢查與諮詢與照護服務，讓更多家長盡早注意孩子的髖關節發育狀況。

小兒骨科主任陳俊和醫師強調，髖關節發育不良的早期診斷與治療至關重要，建議家長應注意新生兒與嬰幼兒的身體發展，若發現腿部皺摺不對稱、長短腳、行動受限等情況，應及早就醫。同時，醫院也強調團隊合作的重要性，從診斷、手術到術後康復，每個環節均需專業團隊與家長緊密配合，才能確保治療效果。此成功案例為醫療團隊增添了信心，也為其他患有相似疾病的孩子帶來希望，提醒民眾重視早期診斷與介入治療的重要性。

院長陳煒表示，嘉基的小兒骨科團隊，提供專業的篩檢、診斷與最完善的照護，致力於幫助每位孩子擁有健康的髖關節發展，同時也感謝病人家庭的信任與配合，讓這段醫療旅程成為醫病之間攜手努力的最佳範例。