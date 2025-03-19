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嘉基早療中心攜手新悅花園酒店　合作親子活動

▲▼ 嘉基早療中心攜手在地企業共創美好回憶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基早療中心攜手在地企業共創美好回憶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接即將到來的兒童節，嘉義基督教醫院為呼應”兒童權利公約（CRC）對兒童健康發展的關注與支持，特別辦理一場共融歡樂親子律動活動。此次活動不僅充滿兒童節的歡樂氛圍，也使家庭及親子融入活動的情境中，盡情享受珍貴的親子時光。

＂兒童健康發展＂的概念，強調以家庭為中心的親職互動被視為是重要的關鍵。嘉義基督教醫院與新悅花園酒店於去年12月27日舉辦「新悦童夢悦航逐夢公益饗宴」活動，邀請早療中心服務的家庭共同體驗親子房入住活動，03月14日首批共有19組家庭入住，中心並於15日(六)於新悅花園酒店戶外舉辦＂親子生活享律動＂的活動，主角除了早療中心服務的家庭親子以外，更邀請入住新悅花園酒店親子房之旅客參與，共同建立友善的共融環境。

▲▼ 嘉基早療中心攜手在地企業共創美好回憶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院長期以來以兒童發展全面性照顧的概念與行動，整合性專業資源提供完整的照顧服務，包含：本院復健科的治療師引領家長如何透過簡單的律動遊戲幫助孩子提升大肌肉與小肌肉發展、生活中誘發語言表達能力，使有發展需求兒童獲得適切的介入與支持；聯合評估中心則提供專業的發展評估建議，幫助家長更了解孩子的成長需求，學習如何在日常生活中運用適當的方式來促進孩子的發展。

▲▼ 嘉基早療中心攜手在地企業共創美好回憶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基早療管理中心成立並承接嘉義縣、市兒童發展通報轉介中心服務，至今已24年，與嘉義縣、市政府幫助超過12,000個家庭，直接服務15,000個孩子，除提供專業家庭支持性服務之外，每年舉辦大、小型社區宣導方案，期待透過社區推廣將觸角延伸到更多的角落，讓社會大眾對早期療育有更進一步的認識與關注，幫助孩子在成長過程中達到最佳發展狀況。

▲▼ 嘉基早療中心攜手在地企業共創美好回憶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基早療中心穆春香主任表示，親子律動結合了音樂、律動與互動遊戲，透過趣味性的引導方式，幫助孩子在遊戲中發展感覺統合能力、提升專注力與肢體協調性，同時也促進親子之間的情感交流與提升家庭生活中的親職技巧；這場活動不僅讓家長與孩子玩得開心，也讓家庭學到了如何在家中延續這些律動遊戲，幫助孩子在日常生活中持續學習與成長。嘉基早療中心期待未來能與更多單位攜手合作，提供更多元的親子活動，讓每個孩子都能在充滿愛與支持的環境中茁壯成長。

 
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嘉義基督教醫院親子活動兒童發展共融健康醫療

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