高關稅時代求生術！雲科大「雲嶺論壇」剖析產學聯盟競爭力

▲國立雲林科技大學張傳育校長深知學術界與產業界的合作對於解決當前問題的重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在全球貿易高關稅壓力的背景下，國立雲林科技大學23日舉辦「雲嶺論壇」，以「科技×人才×市場：企業如何透過產學聯盟打造競爭優勢？」為主題，探討如何協助企業應對高關稅帶來的市場挑戰。論壇吸引來自全台灣北中南數十家企業代表踴躍參加，展現產業界對於產學合作的高度關注與期待。

論壇由雲科大校長張傳育與產學長張岑瑤共同揭開序幕。校長張傳育指出，面對全球貿易壁壘升高，企業需與學界建立更緊密的合作關係，透過技術創新與人才培育，提升產品附加價值，以突破高關稅帶來的市場障礙。產學長張岑瑤則強調，雲科大積極整合校內資源，致力於成為企業創新的推動者與技術加速器，透過一站式的系統化解決方案，協助企業應對市場挑戰。

▲「雲嶺論壇」不僅成功促進了學界與企業的交流與合作，更為未來的產學合作模式樹立了新的標竿。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次論壇特別邀請雲林縣政府計畫處長李明岳與行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆，強調產官學合作在解決地方與產業發展問題中的重要性。李明岳指出，地方政府在推動產業升級與創新發展方面扮演著關鍵角色。縣政府將持續支持科技創新，並積極促進地方企業與學界的合作，讓更多企業能夠享有高科技資源。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆則在致詞中提到，產學合作不僅是科技創新的核心，也能有效推動地方經濟發展，尤其在高關稅時代，合作的效益更加凸顯。行政院雲嘉南區聯合服務中心將一如既往地支持這樣的跨領域合作，協助企業突破困境，實現更高的市場競爭力。

「雲嶺論壇」不僅成功促進了學界與企業的交流與合作，更為未來的產學合作模式樹立了新的標竿。透過論壇中實務經驗的分享、跨界合作的深入討論，以及現場問題的即時解決，參與企業紛紛表示對產學合作模式的高度認可，並對其未來的應用與推廣充滿期待。