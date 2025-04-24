小檜溪水岸公園宅「可頌」全新落成　大2、3房一次買到位加碼抽賓士

▲桃園小檜溪重劃區全新成屋「可頌」，坐擁得天獨厚具備桃園市心水岸、高綠覆的清幽宜居環境。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

小檜溪重劃區得天獨厚具備桃園市心水岸、高綠覆的清幽宜居環境，也因為舊市區商圈環繞，得以直接跳過開發黑暗期，成為桃園房市的熱門地區，吸引了許多購屋者的目光。即將於今年4月底登場的先建後售新成屋案「可頌」，規劃稀有的32坪大2房和46坪大3房，主打「一次買到位」的高端首購與著重資產保值性的首換客群。

相較於周邊新案每坪55-57萬元的價格，「可頌」推出限量戶每坪50-53萬元的早鳥價，並透露未來將舉辦已購客抽獎活動，獎品包括家電和市值269萬元的賓士GLC200一台。桃園在地房仲指出，目前藝文特區跟中路重劃區兩地行情都已坐6望7，連桃園人心中的蛋白區八德也開始有5字頭交易，依小檜溪跟藝文特區、中路同屬市心成熟地段，加上捷運綠線建設利多可期，今年有機會啟動補漲。

近年來市場上充斥著18-24坪的小兩房和27-34坪的小三房，這些低總價產品雖然吸引人，但很多人在入住後發現空間過於擁擠，不適合長期居住。「可頌」的32坪大2房雙衛浴實品屋，展現主次臥都可放雙人床，還有下床的過道活動空間，三欄式規劃的2房王道格局，不僅讓主臥、客廳、次臥都享有採光通風的視野窗景，更讓分隔在客廳兩側的主次臥不會相互干擾生活作息，保有隱私的同時又節省走道虛坪浪費。

▲「可頌」規劃稀有的32坪大2房和46坪大3房，訴求要讓人「一次買到位」。

此外，46坪的大3房雙衛浴房型有著三面採光的優勢，兩套衛浴都能開窗通風，主臥更有完備的四件式衛浴，並設有獨立餐廳，創造出另一個家人互動的幸福空間。另外，可頌2房就有約2坪的工作陽台、3房工作陽台更有約3坪空間，都能輕鬆放置洗衣、烘衣雙機外，還有空間餘裕能規畫收納。該案標準層規劃6戶2梯，公設比為33.7%，一樓設有接待門廳與健身房，二樓則有社區交誼廳、撞球室與瑜珈教室，滿足住戶的各種需求。

「可頌」基地約614坪，擁有青溪一路128巷、青溪二路和日光路三面臨路的特性，具備水岸宅和公園宅的雙重保值優勢。基地東門溪水岸第一排的開闊視野，以及鄰近的「香氛之園」公園，為住戶提供了絕佳的居住環境。此外，基地日光路側有興建中的「桃園市日光非營利幼兒園」，未來將為小檜溪的家庭提供優質的幼教資源。「可頌」步行2分鐘就進入小檜溪CBD商業區，可到達國泰置地商業大樓，該大樓內規劃有美食街與零售娛樂商場；步行10分鐘可到星巴克、麥當勞、春日路JC PARK食尚廣場及桃園觀光夜市，未來還可輕鬆步行至捷運綠線G09站。

整體來看，「可頌」的大2、3房不僅具備保值優勢，地段價值也在國泰選地眼光和國際商辦CBD的加持下，成為小檜溪購屋族的最佳選擇。