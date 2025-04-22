雲科大與虎科大攜手　「電動車機電整合工程師證照培訓班」啟動

▲「iPAS電動車機電整合工程師證照培訓班」內容涵蓋電動車產業趨勢、機電整合系統原理等，由專業講師授課。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林科技大學電動車中心與虎尾科技大學車輛工程系攜手合作，於114年度共同舉辦「iPAS電動車機電整合工程師證照培訓班」，由雲科大承接教育部「智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地計畫」，聚焦電動車機電整合核心技術，整合教育資源與產業實務，培育具備跨領域實力的新世代人才。

持續推動電動車專業人才的培育與產學合作接軌，去年度證照班成果豐碩，獲證率超過85%，廣獲業界與學員肯定。今年培訓規模更勝以往，共有153位學員報名參與，其中更包括來自太古汽車的現職工程師，展現產業界對課程內容的高度重視與肯定，也強化本課程在實務應用上的價值與延伸性。

課程共分為兩梯次辦理，第一梯次將於5月17日舉行證照考試，課程內容涵蓋電動車產業趨勢、機電整合系統原理等，由專業講師吳俊毅帶領授課，強調理論與實作並重，協助學員掌握證照所需知能與實務操作技巧，課程也延續與經濟部iPAS技術士證照項目的合作，提供完整教學資源與設備，學員於課程結束後可報名參加認證考試對在職工程師來說，更是充電再進修的理想管道。

雲科大智慧電動車中心指出，作為教育部「智慧電動車電控系統人才培育基地」計畫的主責學校，將持續與虎科大攜手合作，並攜手企業夥伴如太古汽車等，共同打造實作導向的學習環境，深化學生實務能力，縮短學用落差，藉由課程設計融入企業需求，也為企業提供即戰力人才輸送平台，落實產學合作的正向循環。

▲「iPAS電動車機電整合工程師證照培訓班」內容涵蓋電動車產業趨勢、機電整合系統原理等，由專業講師授課。（圖／記者游瓊華翻攝）