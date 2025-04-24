　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸商務部召開外資企業圓桌會　籲共同戰勝保護及單邊主義

▲大陸商務部舉行外資企業圓桌會。（圖／翻攝北京日報）

▲大陸商務部在北京舉行外資企業圓桌會。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部昨（23）日舉行外資企業圓桌會，由副部長兼貿易談判副代表淩激主持，在中國外商投資企業協會的邀請下，共有80餘間外資企業和在陸外國商會代表與會。大陸財政部、商務部、海關總署及國家藥監局有關司局負責人皆出席會議並回應外資企業反映的問題和訴求。

大陸國家主席習近平曾於3月28日會見國際工商界代表，他當時指出，外資企業，特別是跨國公司在維護世界經濟秩序發揮著重要作用，也承擔著重要責任。此外，在美國祭出「對等關稅」政策的背景下，大陸商務部也曾於6日舉行美資企業座談會，包括特斯拉、GE醫療等20餘間企業出席。

凌激表示，「近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。」

淩激強調，「希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義，中國將繼續擴大高水平對外開放，切實維護外資企業合法權益，更加主動積極為外資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通，推動解決外資企業問題訴求。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！一轉身整片肉色看光
川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆
快訊／前工友挪用公款逾271萬　土銀挨罰400萬
「新疆紙皮核桃」竄全台！連立院都有賣　綠委轟：把關不力
登機後空服員突要求「2乘客下機」 男1反應爽獲9.7萬
量不到脈博！彰基百袋鮮血搶命5hrs　救回康橋學生
關稅害到iPhone！　美系外資狠砍「6台廠目標價」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日《外交藍皮書》視中方為威脅　解放軍：奉勸在軍事安全謹言慎行

中美將達成關稅協議？陸：都是假消息「沒磋商也沒談判」

全台1.3萬超商變戰時樞紐？　陸國防部：如一意孤行必定兵凶戰危

川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆

美菲「肩並肩」軍演模擬台海遭封鎖？　陸國防部：為虎作倀挑釁滋事

川普強徵關稅　中駐加大使：中加是「唯二敢反制的國家」

陸商務部召開外資企業圓桌會　籲共同戰勝保護及單邊主義

神鬼女人資！虛構54名「幽靈員工」騙公司2400萬...下場曝

陸女被關冷凍庫！監視器拍到「男同事門外竊笑」

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標　唯一無人伴跑完賽

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

日《外交藍皮書》視中方為威脅　解放軍：奉勸在軍事安全謹言慎行

中美將達成關稅協議？陸：都是假消息「沒磋商也沒談判」

全台1.3萬超商變戰時樞紐？　陸國防部：如一意孤行必定兵凶戰危

川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆

美菲「肩並肩」軍演模擬台海遭封鎖？　陸國防部：為虎作倀挑釁滋事

川普強徵關稅　中駐加大使：中加是「唯二敢反制的國家」

陸商務部召開外資企業圓桌會　籲共同戰勝保護及單邊主義

神鬼女人資！虛構54名「幽靈員工」騙公司2400萬...下場曝

陸女被關冷凍庫！監視器拍到「男同事門外竊笑」

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標　唯一無人伴跑完賽

久禾光搶攻微型化光學鏡頭市場　預計5月掛牌上櫃

世界免疫週！醫師籲：HPV疫苗不是只有女生要打　還可「防6癌」

薪水小偷必學！「4種快捷鍵」火速切螢幕　偷懶不怕被抓到

通緝犯拒盤查衝撞　新北警開4槍攔停！搜出海洛因+喪屍煙彈

中國動物外交失靈？　日本一口氣歸還4隻大貓熊

9上代打敲安終結41支0大低潮　遊騎兵主帥：為佩德森感到高興

拚命賺、徹底省　香蕉6年淡水買3房

懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱上車　搖尾賣萌很快就得逞

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

教育部獲200億特別預算！鎖定「3大面向」救高教

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

大陸熱門新聞

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

陸又爆「開車衝撞小學」　滿地傷亡孩童

眼睛亮了！全紅嬋拿到馬龍簽名照超興奮

川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

幫柯潔出氣！中國圍棋協會不參加LG盃

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

美中關稅戰不見緩和　前貿易官：北京仍不知該找誰談

30歲華裔女成最年輕白手起家女億萬富豪 持AI公司股份估值12億美元

39歲抖音網紅突過世…前妻3天前車禍亡

聾啞女大生長太美被疑造假！本人委屈回應

更多熱門

相關新聞

川普：2至3周內重啟對等關稅

川普：2至3周內重啟對等關稅

美國總統川普23日表示，會在2至3周內鎖定部分國家重新實施對等關稅。CNN指出，這場全球關稅貿易戰已經引發對美國和全球經濟衰退的擔憂，如今美國政府的最新動作可能將導致全球貿易戰再次大幅升級。

關稅害iPhone難賣　美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

關稅害iPhone難賣　美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

克魯曼批川普向中國投降

克魯曼批川普向中國投降

大陸應對貿易戰有祕密武器！　紐時揭一支「機器人大軍」

大陸應對貿易戰有祕密武器！　紐時揭一支「機器人大軍」

關鍵字：

外資企業商務部習近平貿易戰圓桌會外資關稅

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面