陸商務部召開外資企業圓桌會　籲共同戰勝保護及單邊主義

▲大陸商務部在北京舉行外資企業圓桌會。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部昨（23）日舉行外資企業圓桌會，由副部長兼貿易談判副代表淩激主持，在中國外商投資企業協會的邀請下，共有80餘間外資企業和在陸外國商會代表與會。大陸財政部、商務部、海關總署及國家藥監局有關司局負責人皆出席會議並回應外資企業反映的問題和訴求。

大陸國家主席習近平曾於3月28日會見國際工商界代表，他當時指出，外資企業，特別是跨國公司在維護世界經濟秩序發揮著重要作用，也承擔著重要責任。此外，在美國祭出「對等關稅」政策的背景下，大陸商務部也曾於6日舉行美資企業座談會，包括特斯拉、GE醫療等20餘間企業出席。

凌激表示，「近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。」

淩激強調，「希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義，中國將繼續擴大高水平對外開放，切實維護外資企業合法權益，更加主動積極為外資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通，推動解決外資企業問題訴求。」