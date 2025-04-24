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國中生化身環保小創客　走讀資源再生與百年水道

▲永康國中學生走訪全興資源再生公司，體驗如搗麻糬般的「控固力」試體製作，寓教於樂學習再生材料應用。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康國中學生走訪全興資源再生公司，體驗如搗麻糬般的「控固力」試體製作，寓教於樂學習再生材料應用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康國中把「放假」變「放電」！全國中等學校運動會期間適逢停課，該校顏妙容老師特別規劃「永續之旅：資源再生與水源探索」課程，帶領26名學生展開一場環保與文化兼具的校外教學。

▲永康國中學生走訪全興資源再生公司，體驗如搗麻糬般的「控固力」試體製作，寓教於樂學習再生材料應用。（記者林東良翻攝，下同）

學生親手製作回填材料試體、體驗搗麻糬般的「控固力」實驗，還走讀百年水道設施，在知識與創意中度過充實假期。

▲永康國中學生走訪全興資源再生公司，體驗如搗麻糬般的「控固力」試體製作，寓教於樂學習再生材料應用。（記者林東良翻攝，下同）

活動首站走入全興資源再生公司，學生參與「灰earth is 垃圾」主題課程，從回收分類互動遊戲開始，理解工業廢棄物如何經專利程序轉化為符合法規的再生粒料，進一步製成控制性低強度回填材料（CLSM）。為符合法規與結構需求，出廠前必須進行強度測試，學生現場體驗有趣如搗麻糬的「搗棒」步驟，親手製作實驗試體。更進一步運用再生材料創作環保花器、裝飾藝術，讓學生驚呼「沒想到垃圾也能變成藝術品！」

▲永康國中學生走訪全興資源再生公司，體驗如搗麻糬般的「控固力」試體製作，寓教於樂學習再生材料應用。（記者林東良翻攝，下同）

下午課程轉往台南水道博物館，專業導覽員帶領學生探索百年紅磚建築、沉澱池與古老機械設施，了解台南自來水系統的發展與文化意涵。從資源再生到水資源認識，學生透過走讀場域深化對環境永續與歷史文化的理解。

▲永康國中學生走訪全興資源再生公司，體驗如搗麻糬般的「控固力」試體製作，寓教於樂學習再生材料應用。（記者林東良翻攝，下同）

顏妙容老師表示，此次課程結合聯合國永續發展目標（SDGs），強調「學以致用、知行合一」。未來學校將持續推動跨域與場域學習，培養學生具備環境意識與人文素養，成為關心社會、熱愛土地的未來公民。

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