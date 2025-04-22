科技與守護並進！　台東榮膺海洋環境管理最高榮譽

▲台東縣榮獲海洋環境管理特優縣市。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在全國海洋環境治理的評比中，台東縣以其整合科技與在地行動的綜合作為獲得高度肯定。海洋委員會22日舉行頒獎典禮，台東縣榮獲「海洋環境管理考核特優縣市」殊榮，展現該縣長期投入海洋保護的堅持與成果。

台東縣環保局長黃權煒代表出席頒獎，受獎時表示，縣府推動海洋環境管理向來不遺餘力，不僅透過各項淨灘與巡守機制落實源頭管理，亦持續導入智慧科技提升應變能力。其中，113年特別引人注目的措施包括啟用東部地區第一艘海洋廢棄物清理無人船，以及利用空拍機進行海岸線調查與污染應變演練。

在實際事件應變方面，台東縣亦展現出高效率的動員能力。113年底，一艘巴貝多籍貨輪於蘭嶼海域擱淺，潛藏海洋污染風險。縣府隨即啟動跨部門應變機制，迅速整合公私部門資源，有效降低生態衝擊，獲得海洋保育署的高度肯定。

台東縣長饒慶鈴表示，海洋是台東珍貴且不可或缺的自然資源，面對氣候變遷與環境挑戰，縣府不僅強化淨灘與源頭管理，也積極建構智慧型管理機制。她強調，獲得本次「特優縣市」肯定，代表台東已在聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「保育海洋生態」的道路上邁出重要一步。

環保局補充指出，未來將依據中央「國家海洋污染防治白皮書」，配合推動四大行動計畫，包括完備海域環境監測、強化廢棄物治理、提升污染應處能力，以及擴展國際合作與教育宣導。透過常態化演練、教育活動與稽查措施，逐步深化全民對海洋環境保護的參與。

環保局也呼籲民眾共同參與海洋保育行動，從日常做起，包含自備環保餐具、使用友善環境的防曬產品、減少塑膠使用等，都是實現潔淨海洋的重要一步。未來，台東縣將繼續凝聚政府、社區與NGO的力量，朝向潔淨、永續的藍色願景穩健前行。