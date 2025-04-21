300萬元補助開放申請　台東縣府推動永續觀光

▲台東開放30家業者申請永續觀光輔導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化永續觀光產業發展、推動地方低碳轉型，台東縣政府21日舉辦「2025台東永續觀光產業輔導遴選計畫」說明會，正式啟動新一輪在地產業輔導與補助機制。此次計畫預計選出30家在地產業業者，總補助金額達300萬元，將協助業者進行永續轉型、品牌行銷與國際認證等多項發展，讓永續觀光理念從政策走入產業實踐。

縣府指出，本計畫自即日起開放線上報名，至4月28日截止，歡迎來自旅宿、餐飲、遊程體驗、文化展演、農林漁牧等相關產業的在地經營者踴躍申請。補助金額將依業者規模與類型進行分級分配，共計有23家業者可獲得8.5萬元補助，另有7家業者可獲得15萬元補助，除財務資源外，也提供完整顧問輔導與教育資源。

台東縣長饒慶鈴表示，這項輔導計畫的核心目標，是推動在地觀光產業朝永續經營方向邁進，讓「旅遊不只是旅行，而是對環境與文化的承諾」。縣府期望透過實質資源挹注，帶動更多業者加入「台東慢旅永續聯盟」，共同打造具文化深度與環境友善的旅遊模式。

饒慶鈴也強調，台東縣府過去已積極累積永續觀光成果，包括「台東最美星空」、「台東慢食節」、「部落食尚」推廣、「紅烏龍風格節」以及「台東減廢生活節」等特色行動，均已在全國打響知名度。不僅提升了旅遊吸引力，更逐步奠定台東在環境、文化與社會三大面向的永續發展根基。

去年縣府即成功輔導30家業者完成永續旅宿轉型，讓來到台東的旅客，能在享受山海美景與原民文化的同時，也實踐綠色、低碳、社區共融的旅遊價值。今年度的產業輔導計畫，則更聚焦於從「支持者」到「實踐者」的轉換，透過補助與培力並行，支持業者進行綠色行銷、碳排減量、資源循環等創新實踐。

台東縣府呼籲，在全球邁向永續轉型的趨勢下，地方產業必須率先回應變化，從價值導向出發，建立自我品牌特色，強化國際競爭力。未來將持續攜手在地業者與社群，共同打造永續旅遊成為台東的日常生活方式，讓「旅行台東」也成為「守護台灣」的一部分。