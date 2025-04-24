花蓮地方型SBIR徵件啟動！最高補助100萬　助攻在地產業創新

▲▼花蓮縣政府於新創基地舉辦地方產業創新研發推動計畫徵件記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府23日於花蓮新創基地舉辦「114年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR(Small Business Innovation Research)）」徵件記者會，縣長徐榛蔚宣布徵件啟動，最高補助100萬元，期許業者在花蓮既有優勢下，升級、鏈結、整合多方資源，持續強化企業體質，推動創新技術或創新服務，掌握未來新商機。

「歡迎大家來提案，成為花蓮的力量！」縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有豐沛自然資源與多元文化，具備高度發展潛力，地方型SBIR計畫正是縣府協助中小企業強化創新動能的關鍵推力，期盼透過經費的挹注，協助在地產業數位轉型，走出花蓮的路，掌握創新技術研發與激盪創新服務量能，提振地方經濟永續發展。

徐榛蔚也強調，縣府將持續整合資源、打造創新平台，攜手產學研單位與業界共同推動地方產業轉型升級，協助花蓮企業從技術研發、商品化到市場拓展，建立兼具國際視野與在地底蘊的產業新風貌。

花蓮縣政府青年發展中心表示，為鼓勵花蓮縣中小企業導入創新技術與服務，強化研發能量與市場競爭力，「114年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」正式啟動，即日起至5月30日開放提案申請。每案最高可申請補助新台幣100萬元，歡迎本縣中小企業踴躍參與。https://ydc.org.tw/zh-hant/activity/competition/4

▲縣長徐榛蔚表示，地方型SBIR計畫是協助中小企業強化創新動能的關鍵推力。

本年度SBIR計畫申請類別分為「創新技術」與「創新服務」兩大方向，補助重點聚焦於深層海水、石材石藝、智慧應用與農業生技等四大在地特色產業，並優先鼓勵具青年或原住民創業背景、新創事業、提出建教合作方案者，以及符合聯合國永續發展目標（SDGs）之提案，藉由政策資源導入，推動本縣產業朝向高值化、數位化與永續發展。

▲邀請歷年獲補助企業代表現身分享成果。

記者會現場也邀請歷年獲補助企業代表現身分享成果，展示地方型SBIR對在地產業的實質效益與創新價值。

111年度獲補助廠商「一品醇商號」行銷總監潘憶嵐表示，透過計畫支持，團隊將手工醇釀醬油結合花蓮在地農產，開發具在地特色的新商品，讓傳統工藝在創新中延續與升級；112年度「復盛環保企業社」二代接班人林翰則分享，面對報廢車輛回收議題，團隊整合同業資源，串聯循環服務鏈，實踐綠色產業責任，展現企業永續行動力。

花蓮縣政府青年發展中心致力於打造創新創業友善環境，期望透過SBIR計畫持續鏈結政府資源、專業能量與企業需求，激發地方產業新動能。

