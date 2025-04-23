旅途中定格最美鐵道風景線！鐵道觀光之美攝影比賽徵件開跑

▲攝影比賽以「旅人」的角度為創作主軸，透過鏡頭，描繪出台灣鐵道沿線的故事與風景。（圖／縱管處提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

交通部觀光署為倡議低碳旅遊的鐵道觀光，辦理「鐵道風景線 在旅途的路上–台灣鐵道觀光之美」攝影徵件活動，邀請全台熱愛攝影、喜愛旅遊的民眾，以旅人的視角捕捉鐵道沿線獨特的自然風景、人文風情與感動瞬間，訴說著每個旅人的獨特故事，一同挖掘台灣鐵道的多元面貌與觀光魅力。

台灣鐵道系統豐富多樣，從高速便捷的高鐵、歷史悠久的台鐵、都市間流動的捷運與輕軌，到承載著農村記憶的糖鐵，以及穿梭於山林之中的林鐵，皆展現出台灣鐵道文化的深度與廣度。

本攝影比賽以「旅人」的角度為創作主軸，徵求鐵道元素結合觀光特色的攝影作品，盼透過參賽者的鏡頭，描繪出台灣鐵道沿線的故事與風景。每位參賽者至多可報名提交5件作品，須為112年1月1日至114年5月8日所拍攝之原創數位照片，並需符合徵件規定尺寸與格式。每件作品需附上50至100字說明，介紹照片呈現的故事及情感連結。

本次比賽將邀請專業攝影、觀光與鐵道領域相關專家組成評審團，將以「主題關聯性與故事性」、「鐵道文化呈現」、「觀光元素表現」、「構圖技巧與攝影風格」四大面向進行評分。總獎項價值超過新台幣60萬元，其中最高榮譽「署長獎」將頒發雙人「鳴日廚房」觀光列車兩天一夜行程、精美獎盃及新台幣5萬元獎金。此外還有首獎、二獎、三獎、特優、優選與佳作等多項獎項，得獎者還可獲得珍貴的列車模型與觀光列車體驗行程，得獎作品後續並有赴國內外相關展出之機會。

交通部觀光署表示，本次徵件活動將擇優同步於「2025台日觀光高峰論壇」展出，期望透過此次攝影活動，讓更多人認識台灣鐵道旅遊的無限魅力，推廣鐵道沿線的文化、歷史、自然風光、生態與生活故事，並鼓勵民眾親自走訪體驗台灣鐵路沿線景點及相關遊程，以促進國內旅遊的多元發展，並透過未來持續的國際行銷，讓台灣鐵道觀光之美被世界看見。

攝影不僅是記錄，更是一種分享與感動的傳遞。交通部觀光署誠摯邀請熱愛攝影的您，一起在旅途中捕捉鐵道風景線上最動人的一刻，為台灣鐵道觀光注入活力與熱情！

徵件期間自今年4月21日起至5月8日中午12時止，於徵件平台（https://bhuntr.com/tw/competitions/k80ekhrk4ad6tikkuk）接受線上投稿。